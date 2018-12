La Bourse de Toronto clôture en hausse

L'indice composé S&P/TSX du parquet torontois a pris 119,05 points à 15 182,64 points, récupérant une partie des 211 points qu'il avait perdus la veille.

À New York, les marchés boursiers étaient fermés mercredi pour souligner les funérailles de l'ancien président américain George H. W. Bush, décédé la semaine dernière.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s'est négocié au cours moyen de 74,89 cents US, en baisse par rapport à son cours moyen de 75,65 cents US de la veille.

Le cours du pétrole brut a reculé mercredi de 36 cents US à 52,89 $ US le baril, tandis que celui de l'or a perdu 4 $ US à 1242,60 $ US l'once. Le prix du cuivre s'est apprécié de 1,5 cent US à 2,77 $ US la livre.