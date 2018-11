Quand la construction et les consommateurs s'essoufflent

Or, ce marché est en repli depuis quelques mois, au point d'interpeller les analystes de l'économie américaine qui sont à l'affût des indicateurs d'un éventuel revirement négatif.

C'est pourquoi la mise à jour des mesures de mises en chantier résidentielles et des permis de bâtir aux États-Unis, attendue demain pour le mois d'octobre, sera sous surveillance.

Selon le relevé d'économistes effectué par Thomson Reuters, on s'attend en moyenne à un léger rebond mensuel des mises en chantier, à environ 1,23 million d'unités en octobre.

Le repli du marché de la construction et de la rénovation aux États-Unis se fait sentir sur les résultats et la valeur boursière des gros détaillants comme Home Depot et Lowe's, qui comprend Rona au Canada.

Le repli de la construction résidentielle aux États-Unis se répercute aussi sur le prix du bois d'oeuvre sur le marché nord-américain.

L'indice PPI du bois d'oeuvre (prix payés aux producteurs) aux États-Unis est en rechute de 16 % depuis le sommet historique atteint en juin dernier.

Cette rechute touche aussi la valeur boursière des principaux producteurs de bois d'oeuvre. Parmi eux, on retrouve de grosses entreprises canadiennes comme Canfor et West Fraser Timber, dans l'ouest du pays, ainsi que Norbord et Produits forestiers Résolu, plus actives dans l'est du Canada.

À la Bourse de Toronto, les actions de ces entreprises sont en repli moyen de 25 % à 40 % par rapport aux sommets de valeur qu'elles avaient atteints entre juin et septembre.

Canada: le point sur la consommation

Les investisseurs auront l'oeil vendredi sur la mise à jour de deux indicateurs-clés de la consommation au Canada. D'une part, les indices des prix à la consommation, ou IPC dans le jargon économique, permettront de faire le point sur l'inflation en octobre. Il s'agit aussi d'une mesure-clé qui aura des répercussions sur les prochaines décisions de taux d'intérêt de la Banque du Canada. La dernière mesure d'inflation en septembre était à 2,2 %, en repli depuis l'été, mais encore à ses niveaux les plus élevés en cinq ans. Par ailleurs, Statistique Canada publiera vendredi sa mesure des ventes au détail durant le mois de septembre, ainsi que pour le troisième trimestre. La question parmi les économistes : est-ce que le repli mensuel des ventes au détail observé depuis quelques mois au Canada s'est poursuivi en septembre ?