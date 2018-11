 Prudents avant les élections, les marchés terminent en ordre dispersé 

(NEW YORK et TORONTO) Wall Street a clôturé la séance en ordre dispersé lundi à la veille des élections américaines de mi-mandat, les investisseurs, prudents, délaissant les valeurs technologiques au profit d'entreprises réputées moins volatiles.

L'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones Industrial Average, a pris 0,76% à 25 461,70 points et l'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, a perdu 0,38%, à 7328,85 points.

L'indice élargi S&P 500 a abandonné 0,56% à 2738,31 points.

À défaut d'information d'envergure lundi, les acteurs du marché ont timidement démarré la semaine, dans l'attente mardi du vote de millions d'Américains dans le cadre des élections législatives de mi-mandat.

Le scénario le plus probable à l'issue de ce vote, de l'avis de nombreux investisseurs, est celui d'un Congrès divisé, avec une majorité demeurant républicaine au Sénat et un basculement démocrate à la chambre des Représentants.

Cette possibilité «n'a pas l'air d'inquiéter outre mesure les investisseurs», a estimé Sam Stovall de CFRA, précisant toutefois qu'ils ont adopté une position «défensive» lundi.

À l'aune de cette échéance politique, les courtiers ont en effet effectué quelques arbitrages prudents, notamment en se délestant d'actions du secteur technologique au profit d'entreprises réputées moins volatiles, à l'instar des banques, des services aux collectivités, ou de l'immobilier.

Livraison gratuite pour Amazon

Parmi les valeurs technologiques les plus touchées par ce mouvement, Amazon a perdu 2,3%, Alphabet (maison-mère de Google) 1,5% et Apple 2,8%.

La marque à la pomme subit un vent de défiance depuis la publication de ses résultats jeudi soir. Elle a perdu plus de 9% lors des deux dernières séances et a clôturé lundi sous le seuil symbolique des 1000 milliards de dollars de valeur boursière.

Le groupe Amazon a quant à lui particulièrement souffert en Bourse de son annonce de livraison gratuite sans montant minimum pour les fêtes de fin d'année.

«C'est peut-être bon pour les futurs abonnements, mais c'est mauvais pour les revenus de l'entreprise», a noté M. Stovall.

Parmi les autres valeurs du jour, le conglomérat Berkshire Hathaway dirigé par le milliardaire Warren Buffett a progressé de 4,7% après avoir dévoilé un rachat massif de ses propres actions de 928 millions d'euros, signe que la holding peine à trouver des opportunités d'investissement répondant à ses critères.

General Electric et IBM ont de leur côté baissé de 0,11% et avancé de 3,8%, alors que leurs patrons respectifs ont racheté personnellement des actions de leur entreprise.

La banque américaine JPMorgan a avancé (+0,66%). Elle propose un nouveau service payant à ses clients en leur permettant d'accéder à son logiciel de courtage interne.

La Bourse de Toronto a clôturé en hausse lundi, soutenue par les secteurs de l'énergie et de la santé, malgré un léger recul du cours du pétrole brut.

L'indice élargi S&P/TSX du parquet torontois a progressé de 98,42 points pour terminer la journée avec 15 217,70 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s'est négocié au cours moyen de 76,36 cents US, en hausse de 0,05 cent US par rapport à son cours moyen de 76,31 cents US de vendredi.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a perdu 4 cents US à 63,10 $ US le baril, tandis que celui de l'or a lâché 1 $ US à 1232,30 $ US l'once. Le prix du cuivre a cédé 5 cents US à 2,76 $ US la livre.

AFP-PC