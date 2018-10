Wall Street chute, dans le sillage de Caterpillar et 3M

Wall Street chutait à l'ouverture mardi, affaiblie par le plongeon de plus de 6 % des titres de deux multinationales américaines, Caterpillar et 3M, après la publication de leurs résultats trimestriels.

Vers 9h40, l'indice vedette de la place new-yorkaise, le Dow Jones Industrial Average, perdait 1,27 %, à 24 995,90 points.

Le NASDAQ, à forte coloration technologique, lâchait 1,63 %, à 7347,02 points.

L'indice élargi S&P 500 abandonnait 1,36 %, à 2718,41 points.

À Toronto, le S&P TSX reculait de 1,43% à 15 192,69 points.

La place new-yorkaise avait terminé en ordre dispersé lundi, affaiblie par un recul des valeurs du secteur de l'énergie et des banques mais aidée par une hausse des valeurs technologiques, dans un contexte de volatilité toujours élevée : le Dow Jones avait lâché 0,50 % et le NASDAQ avait engrangé 0,26 %.

Mardi, Caterpillar a maintenu inchangée sa prévision annuelle malgré un carnet de commandes « assaini » et un gros bénéfice trimestriel, tandis que 3 m a fait part de chiffres trimestriels inférieurs aux attentes et a abaissé ses prévisions pour l'année en raison de la hausse du dollar.

La sanction a été immédiate à Wall Street : les titres de ces deux géants américains membres de l'indice Dow Jones plongeaient respectivement de 7,28 % et 6,11 %.

Ces chutes « exacerbent le sentiment d'inquiétude des investisseurs », ont affirmé les analystes de Charles Schwab.

« On a le sentiment qu'elles sont arrivées à un moment de blocage surtout à cause de l'étranger », a commenté Gregori Volokhine, président de Meeschaert Financial Services. Il rappelle que ces sociétés « sont très exposées à la croissance mondiale » et notamment aux remous qu'engendre la guerre commerciale entre Pékin et Washington.

Ces entreprises inquiètent « d'autant plus les investisseurs qu'elles sont considérées comme cycliques : or c'est la première chose qu'on vend lorsqu'il y a un ralentissement de l'économie », a ajouté le spécialiste.

Les autres résultats du jour, McDonald's (+3,52 %), Lockheed Martin (-0,70 %), et United Technologies (+0,17 %), étaient diversement accueillis.

« La saison des résultats a démarré sur la pointe des pieds », ont par ailleurs observé les analystes de la société DataTrek.

« Certes les entreprises font généralement mieux qu'attendu. Mais c'est moins bien » que lors des deux précédents trimestres, ajoutent-ils, évoquant la fin d'une période faste.

Le marché surveillait également attentivement les suites du feuilleton italien sur le budget, alors que la Commission européenne a rejeté mardi le projet du gouvernement populiste, une première dans l'histoire de l'Union européenne.

Le marché obligataire se détendait : le rendement sur la dette à 10 ans des États-Unis évoluait à 3,132 %, contre 3,198 % lundi à la clôture, et celui sur la dette à 30 ans à 3,330 %, contre 3,388 % la veille.