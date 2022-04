(Toronto) Les maisons individuelles sont toujours le type de logement le plus abondant au Canada, mais les appartements et les maisons en rangée rattrapent lentement leur retard, révèlent les dernières données du recensement.

La Presse Canadienne

Les chiffres de 2021 montrent que les 7,8 millions de maisons individuelles du pays représentaient environ 53 % de l’offre de logements au Canada, contre environ 54 % lors du recensement de 2016.

Selon Statistique Canada, la part du parc immobilier du pays représentée par des immeubles d’appartements de plus de cinq étages est passée de 9,9 % en 2016 à 10,7 % l’an dernier.

Les immeubles d’appartements de moins de cinq étages ont légèrement augmenté pour atteindre 18,3 % en 2021, contre 18,0 % en 2016.

Les maisons en rangée ont connu une légère hausse, passant de 6,3 % de l’offre de logements en 2016 à 6,5 % l’an dernier.

Selon l’analyste principal de Statistique Canada, Jeff Randle, les appartements et autres types de logements connaissent probablement une croissance plus importante que les maisons individuelles parce que l’espace est rare dans de nombreuses régions et que les prix des logements dépassent les budgets de nombreuses personnes.