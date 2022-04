Il y aura peut-être de l’action au Versant Soleil, 12 ans après l’ouverture de Casino de Tremblant.

André Dubuc La Presse

Le Groupe Brivia, connu jusqu’alors pour ses projets urbains comme le 1, Square Phillips, au centre-ville de Montréal, a acquis un terrain de 140 000 mètres carrés (1,5 million de pieds carrés) des mains de la Station en vue de construire 520 logements au fil des ans.

Le projet annoncé mardi matin se déclinera en six phases. Il se situe au nord du rond-point du chemin des Pléiades, à l’ouest de la propriété de Loto-Québec.

PLAN FOURNI PAR LE PRoMOTEUR Le projet de Brivia sera construit dans la zone hachurée au Versant Soleil de la station Tremblant.

Les grandes lignes du projet « ski in, ski out » ont obtenu l’aval de la Ville de Mont-Tremblant, assure le promoteur.

« On a reçu le permis de déboisement, explique Vincent Kou, vice-président, Développement corporatif et croissance, chez Brivia. Les travaux civils [infrastructures et de préparation du site] sont entamés depuis le début avril. Le projet, en termes de plans et d’images, a été approuvé par la Ville. Il reste à peaufiner les derniers détails avec la Ville pour qu’on puisse dévoiler officiellement le plan d’ensemble du lotissement. »

À la Ville de Mont-Tremblant, on nous a indiqué qu’on répondrait à nos questions ce mardi sur le cheminement du dossier.

Une division de Brivia, Versant Soleil Development, avait déposé une poursuite contre la Ville l’automne dernier, à la suite de l’adoption d’une résolution de contrôle intérimaire par la MRC des Laurentides à la demande de la Ville de Mont-Tremblant. Le but était de geler temporairement le développement immobilier dans la municipalité. Depuis, Mont-Tremblant a décidé de procéder autrement et a abandonné l’idée de recourir au contrôle intérimaire, rapportait l’hebdo L’Info du Nord en décembre dernier.

Le mandat de lobbying de Versant Soleil Development concernant l’acceptation du projet n’est plus actif.

Brivia, explique M. Kou, entend mettre l’accent sur la symbiose avec la nature et la montagne. « C’est un projet qui va intégrer le résidentiel et la nature existante », a-t-il dit dans un entretien. Les professionnels au projet sont les architectes MSDL, les architectes paysagistes Projet Paysage et les urbanistes Fahey et associés.

Les deux premières phases, qui prévoient 82 unités, devraient être mises en vente en septembre 2022, explique M. Kou. Le promoteur veut construire des maisons détachées et des maisons en rangée dans un premier temps.

Aux prix actuels, on estime à un minimum de 40 millions la valeur des phases 1 et 2 sur la base des prix à la vente. Les détails seront connus à l’automne.

Le promoteur vise une clientèle internationale avec son projet qui s’associe à la marque YOO, une boîte fondée au départ par le créateur français Philippe Starck. Au Québec, la firme a donné son nom au projet de condos Yoo Montréal, rue Murray, dans le quartier Griffintown.

Le promoteur Brivia s’engage aussi à bâtir un remonte-pente privé pour permettre aux villégiateurs et aux résidants du projet de rejoindre le remonte-pente public de la station.

Douze ans d’attente

En 2006, la station des Laurentides prévoyait construire au Versant Soleil de 1000 à 1500 logements et en faire une destination d’affaires et de congrès. Une succession de mauvaises nouvelles a depuis retardé la mise en valeur du Versant Soleil, que l’on pense à la vente d’Intrawest à Fortress en 2006, à l’appréciation du huard à compter de 2002 jusqu’en 2011, à l’imposition du passeport aux Américains à partir de 2008 et à la grande récession de 2008-2010 aux États-Unis. La promesse d’un hôtel luxueux devant jouxter le casino ne s’est jamais concrétisée.

Plus de 12 ans après l’ouverture de la maison de jeu en 2009, les étoiles semblent enfin s’aligner : popularité des propriétés de villégiature avec la pandémie, reprise récente des voyages d’agrément et dollar canadien se vendant à 0,80 $ US.

Depuis 2017, le maître des lieux, Alterra Mountain Company, qui détient 15 autres centres de villégiature, dont Deer Valley, près de Salt Lake City, a investi 17 millions et s’apprête à relancer l’ouverture du Sommet Timber, annoncée en 2020 mais mise sur pause pendant la COVID-19.