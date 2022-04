(Ottawa) Les ventes de propriétés résidentielles ont diminué en mars au Canada, par rapport au même mois l’an dernier, mais les prix ont grimpé de 11,2 % au cours de la même période, a indiqué mardi l’Association canadienne de l’immeuble (ACI).

La Presse Canadienne

Les ventes ont reculé de 16,3 % par rapport à l’an dernier, alors qu’elles avaient atteint un sommet record, a souligné l’ACI.

Sur une base mensuelle, les ventes de propriétés résidentielles en données désaisonnalisées ont retraité de 5,4 % en mars.

La baisse du nombre de transactions est survenue alors que le nombre de nouvelles inscriptions à la vente a diminué de 5,5 % sur une base mensuelle en mars.

Le prix national des maisons vendues en mars a atteint 796 068 $, alors qu’il avait été de 715 696 $ au même mois en 2021.

En excluant les grandes régions de Vancouver et de Toronto, deux des marchés immobiliers les plus actifs et les plus coûteux, le prix moyen national du mois dernier s’établit plutôt à environ 633 000 $.