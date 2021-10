Des représentations des monnaies virtuelles Bitcoin, Ethereum, DogeCoin, Ripple et Litecoin.

(New York) Les investisseurs vont pouvoir dès mardi miser sur le bitcoin à la Bourse de New York à travers un fonds d’investissements ETF, lié à l’évolution de la populaire monnaie numérique et coté pour la première fois sur le marché new-yorkais.

Agence France-Presse

Cet évènement est très attendu dans l’univers des cryptomonnaies.

Le fonds indiciel (ETF) de ProShares, qui suivra le marché à terme du bitcoin, commencera à se négocier mardi sur le NYSE, sous le sigle BITO, a indiqué mardi la société spécialiste des ETF dans un communiqué.

Selon un porte-parole de la Bourse de New York, ce premier fonds indiciel lié à une cryptomonnaie sera négocié dès l’ouverture du marché, le mardi 19 octobre.

Ce fonds indiciel n’investira pas directement en bitcoin, mais principalement dans des contrats à terme liés au bitcoin, précise ProShares.

Les fonds indiciel ETF sont des véhicules d’investissements dont les investisseurs peuvent vendre et acheter des parts à tout moment, à la différence de la plupart des fonds classiques, qui ont des fenêtres d’entrée et de sortie.

Ils se sont développés de façon exponentielle depuis vingt ans et pèsent désormais plus de 5000 milliards de dollars aux États-Unis, pays qui représente 70 % du marché mondial.

« ProShares, l’un des principaux fournisseurs d’ETF, prévoit de lancer (mardi) le premier ETF lié au bitcoin aux États-Unis […], c’est une étape majeure pour les ETF », a annoncé le fonds dans un communiqué.

Des ETF exposés aux bitcoins existent déjà en Asie et au Canada, mais c’est la première fois que le marché américain, à la surface financière la plus importante au monde, s’ouvre à ce type de produit.

Le gendarme des marchés, la SEC, ne s’est pas opposé au lancement de ce fonds, alors qu’elle l’avait fait plusieurs fois par le passé pour d’autres.

« BITO offrira aux investisseurs la possibilité de s’exposer facilement aux rendements du bitcoin, via un compte de courtage […] ce qui élimine le besoin d’un compte sur une plateforme d’échanges de cryptomonnaie et d’un portefeuille crypto », dit encore le groupe.

Porté notamment par cette attente des investisseurs vis-à-vis de ce nouveau produit financier, le prix du bitcoin s’est envolé depuis un mois, gagnant quelque 40 % et approchant son record historique atteint il y a six mois à 64 870 dollars.

« Nous pensons qu’il y a une multitude d’investisseurs attendant avec impatience le lancement d’un ETF lié au bitcoin après des années d’efforts pour en lancer un », a assuré lundi le PDG de ProShares, Michael Sapir.

« On se souvient de 1993 et du premier ETF d’actions, de 2002 pour le premier ETF d’obligations et de 2004 pour le premier ETF d’or. 2021 restera dans les mémoires pour le premier ETF lié à une cryptomonnaie », se félicite le gestionnaire de fonds.