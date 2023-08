Ce que la Caisse vient d’acheter et de vendre

La Caisse de dépôt et placement du Québec vient de révéler avoir réduit considérablement sa participation dans Home Depot et bonifié substantiellement ses investissements dans Visa et Comcast.

Ces informations sont dévoilées cette semaine dans un document réglementaire précisant les positions de la Caisse détenues dans des entreprises dont les actions sont inscrites sur une Bourse américaine en date du début de juillet.

Le placement de la Caisse dans le quincaillier américain a ainsi été charcuté de 95 % à la suite de la vente de 1,2 million d’actions et ne vaut plus aujourd’hui qu’une vingtaine de millions américains.

La participation dans l’émetteur de cartes de crédit a de son côté bondi de 325 % au cours du deuxième trimestre avec l’ajout de 1 million d’actions en portefeuille, alors que celui dans Comcast a gonflé de 230 % avec l’addition de 4,4 millions d’actions dans l’entreprise américaine de télécommunications.

La Caisse détenait ainsi 1,3 million d’actions de Visa valant 314 millions US pour entreprendre le mois de juillet et 6,4 millions d’actions de Comcast d’une valeur de 365 millions US.

Le plus important titre du portefeuille boursier de la Caisse demeure toujours la participation de 2 milliards US dans l’entreprise montréalaise de services technologiques CGI.

Le plus important investisseur institutionnel du Québec a effectué plusieurs autres changements notables. La Caisse indique notamment avoir liquidé le reste de sa participation dans la maison-mère de Tim Hortons (Restaurant Brands International), abaissé de 60 % son placement dans Bank of America et réduit de 15 % son exposition à Tesla.

La Caisse a d’autre part doublé son investissement dans Nike, majoré de 20 % sa participation dans Cisco Systems et augmenté de 15 % son placement dans Pfizer.

Les transactions rapportées aux autorités boursières américaines ont toutes été réalisées durant les mois d’avril, mai et juin.