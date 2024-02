Caisse de dépôt et placement du Québec Plus de rendement, moins de transport pour Charles Emond

La reconduction du mandat de Charles Emond pour un second de cinq ans comme PDG de la Caisse de dépôt et placement du Québec n’a pas été une décision difficile à prendre pour le conseil d’administration de l’institution. Charles Emond a eu largement l’occasion de démontrer ses capacités à gérer en temps de crise et à naviguer en eau trouble.