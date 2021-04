Portfolio

Intelligence artificielle

L’IA s’intègre de plus en plus partout

« Rendre les chaînes d’approvisionnement plus intelligentes, voilà notre mission », confie Louis Roy, fondateur d’OPTEL, firme fondée à Québec il y a 30 ans et qui se spécialise entre autres dans les technologies de traçabilité et de vision grâce à des applications d’intelligence artificielle. Quelques applications concrètes en entreprise.