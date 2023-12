Réchauffement climatique Dépasser la cible... et y revenir ?

Et si le réchauffement climatique dépassait 1,5 degré ? De plus en plus d’études se penchent sur ce qu’il arrivera si la cible prévue dans l’Accord de Paris est dépassée, puis rétablie après quelques décennies. Or, ce genre de recherches suscite aussi un torrent de critiques.