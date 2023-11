Rafraîchir frénétiquement la page de Rendez-vous santé Québec, utiliser un ordinateur plutôt qu’un cellulaire ou faire une offrande une nuit de pleine lune : des parents doivent multiplier les stratégies, tantôt efficaces, tantôt loufoques, afin d’obtenir un rendez-vous médical pour leurs tout-petits.

La page web tu rafraîchiras

Rafraîchir frénétiquement la page web de Rendez-vous santé Québec (RVSQ) est une stratégie incontournable chez les parents. Et ce, jusqu’à ce qu’un rendez-vous devienne disponible. « Je rafraîchis la page toutes les 30 secondes », confie Delphine Gingras. De cette façon, elle réussit toujours à obtenir un rendez-vous dans une clinique située à une distance raisonnable de chez elle, « soit environ 15 à 20 minutes en auto, en taxi ou en transports en commun ». Dans certains cas, elle opte pour la ligne pédiatrique d’Info-Santé au 811, où l’infirmière peut la diriger vers une pharmacie, un CLSC, un médecin ou l’urgence.

Ton cellulaire tu délaisseras

Avec ses deux enfants en bas âge, Paule Bodson-Clermont est une habituée des rendez-vous médicaux. En rafraîchissant la page de RVSQ, elle voit apparaître en moyenne 10 rendez-vous par heure. Or, le temps de remplir le formulaire, le rendez-vous a souvent été attribué à un autre patient. « Avec un ordinateur et une souris, plutôt qu’un téléphone, tu gagnes des microsecondes qui font que tu gagnes sur d’autres personnes. C’est notre stratégie », confie-t-elle.

La nuit tu te lèveras

Stéphanie Ouimet n’a pas hésité à se connecter pendant la nuit pour mettre la main sur un rendez-vous médical. La clinique pédiatrique à proximité de chez elle débloque, à minuit, des disponibilités pour le lendemain. C’est de cette façon qu’elle a réussi dernièrement à obtenir un rendez-vous médical le lendemain matin. Chaque clinique médicale rend disponible sur la plateforme Rendez-vous santé Québec un certain nombre de rendez-vous à des heures précises, qui varient d’un établissement à l’autre. Par exemple, la Clinique médicale 3000 à Montréal publie ses rendez-vous à 7 h, à midi et à 16 h la veille pour une consultation le lendemain. Et les parents sont clairs : pour réussir à obtenir un rendez-vous, il faut rafraîchir la page à la minute pile.

Clic Santé tu éviteras

Pour un rendez-vous médical au public, la plateforme Clic Santé n’est pas conseillée. La prise de rendez-vous publics sur Clic Santé concerne principalement la vaccination, les prélèvements, les prises de sang et les tests d’urine, énumère la porte-parole de Clic Santé, Sophie Villeneuve. « Mais les rendez-vous médicaux, avec les médecins, la majorité ne sont pas sur Clic Santé », précise-t-elle. Au privé, les choix sont toutefois nombreux, mais coûteux. Au Centre de santé Collège Canada, la consultation médicale générale coûte 225 $. Pour une urgence mineure, telle que la congestion nasale, des maux de gorge, une toux ou une douleur aux oreilles, les parents doivent débourser 185 $ à Flowrence Outremont et 250 $ à la Clinique Elna Médical. Plusieurs rendez-vous médicaux pour les tout-petits sont également offerts à distance. C’est le cas d’Eden Telemed qui facture pour sa part 149 $ par consultation virtuelle.

L’astrologie tu envisageras

« C’est quoi le truc pour [obtenir] un rendez-vous sur RVSQ ? Est-ce que je dois faire une offrande une nuit de pleine lune ? », a lancé à la blague Kim P Brouillette dans le groupe Facebook Les mamans de Villeray et Petite-Patrie cette semaine. « Les astres doivent être alignés avec les planètes et faire l’incantation du sans rendez-vous », lui a répondu un membre du groupe. Sa publication a attiré une vingtaine de commentaires de mamans. Grâce aux conseils qu’elle a reçus, elle a réussi à mettre la main sur un rendez-vous au centre d’urgences pédiatriques UP de Saint-Eustache sur la plateforme Bonjour Santé. Bien qu’elle ait réussi à en obtenir un cette fois-ci, elle se désole de la fin du service de la ligne « Un appel, un rendez-vous » qui permettait aux parents montréalais d’obtenir rapidement une consultation médicale. « Je ne comprends pas pourquoi ils l’ont enlevé. C’était la meilleure chose pour les parents. »