Alarmé par sa propre expérience familiale et les dernières données scientifiques, le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, propose de s’attaquer au temps d’écran démesuré auquel sont exposés les jeunes du Québec. Un « vrai problème de santé publique », selon lui. Son parti en fera l’une des priorités de cette session parlementaire, a-t-il annoncé dimanche.

« L’idée, ce n’est pas de culpabiliser ou de prendre des décisions à la place des parents », a précisé d’emblée Paul St-Pierre Plamondon en entrevue avec La Presse dimanche. « Mais une fois que les statistiques le confirment [qu’il y a un problème], je pense qu’on peut se mobiliser autour de ça. »

La question du temps d’écran chez les jeunes touche la vie du chef du Parti québécois (PQ), lui-même père de trois enfants en bas âge. « Ma vie professionnelle est chargée, donc un Pat’ Patrouille ou un Caillou, quand tu n’as plus de temps ou d’énergie, je sais que ça remplit la case horaire », souligne-t-il. « Mais quand tu vois les effets sur la santé physique et psychologique des jeunes, c’est alarmant. »

Ses amis vivent les mêmes défis avec leurs propres enfants, ajoute l’homme de 46 ans. La lecture de l’essai Faut que ça bouge, de Pierre Lavoie et Jean-François Harvey, publié en septembre dernier, a achevé de convaincre M. St-Pierre Plamondon de l’importance du sujet. Son parti politique a décidé d’en faire un cheval de bataille.

Une priorité

Le Parti québécois fera donc du temps d’écran chez les jeunes – soit « un réel problème de santé publique » – l’une de ses priorités lors de cette session parlementaire, a annoncé le chef du PQ sur Facebook dimanche.

Une idée « intéressante », selon Stéphane Villeneuve, expert en intégration du numérique en milieu scolaire et professeur à l’Université du Québec à Montréal (UQAM). « Il faut de l’hygiène numérique, faire en sorte que les jeunes soient capables de s’autoréguler, estime-t-il. Et il faut éduquer les parents, parce que les jeunes vont imiter leurs parents qui sont souvent sur leurs téléphones ou sur leurs ordinateurs. »

Québec s’est déjà doté d’une stratégie sur l’utilisation des écrans et la santé des jeunes, mais le chef péquiste croit qu’il faut aller plus loin et, surtout, plus vite.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Paul St-Pierre Plamondon

« Il ne faut pas prétendre tout connaître du sujet ou vouloir se substituer aux parents, mais pour ce qui est des écoles et des centres de la petite enfance (CPE), l’État devrait être exemplaire », lance M. St-Pierre Plamondon. Il se dit lui-même surpris que sa fille passe 30 minutes par jour en maternelle à regarder des dessins animés, par exemple.

Sans compter qu’un élargissement du système de santé – des psychologues dans le réseau public – ne pourra pas toujours répondre à cet enjeu, renchérit le politicien.

Stéphane Villeneuve trouve particulièrement intéressant que le PQ fasse des suggestions pour s’attaquer au problème. « Il faut que pendant les pauses à l’école, les jeunes socialisent, donne-t-il en exemple. Qu’ils soient capables de communiquer. Faire en sorte qu’ils redécouvrent le plaisir d’être entre eux. »

L’enjeu peut être comparé à la dépendance à la cigarette, ciblée dans les années 1980, estime Paul St-Pierre Plamondon : « Il faut oser imaginer un Québec libéré de la cyberdépendance et d’un temps d’écran excessif. »