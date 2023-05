(Ottawa) Le chef du Parti populaire du Canada (PPC), Maxime Bernier, promet le dépôt d’un projet de loi empêchant l’avortement au troisième et dernier trimestre d’une grossesse s’il est élu député.

Émilie Bergeron La Presse Canadienne

« Un meurtre est un meurtre », a dit mercredi celui qui est candidat de l’élection partielle dans la circonscription manitobaine de Portage-Lisgar, au Manitoba.

Au cours d’un point de presse hybride à Winkler, au Manitoba, M. Bernier a indiqué qu’il déposerait un tel projet de loi à la première occasion.

Le chef du PPC avait déjà signalé par le passé qu’il considérait qu’au troisième trimestre de grossesse, le fœtus est développé au point d’être un enfant et que l’avortement ne devrait pas être pratiqué dans ce contexte à moins de cas d’exception.

Maintenant qu’il est en campagne comme aspirant député de la circonscription laissée vacante par le départ de la conservatrice Candice Bergen, M. Bernier s’engage à déposer un projet de loi visant à restreindre le droit à l’avortement en ces termes. Il a précisé qu’une telle proposition législative avait déjà été mise de l’avant par Laura-Lynn Tyler Thompson, qui a été candidate du PPC.

Or, M. Bernier a également dit vouloir « rouvrir le débat », mentionnant qu’il était conscient que certains trouveraient que le projet de loi qu’il souhaite déposer ne va pas assez loin.

« Nous, on commence avec le dernier trimestre et donc on dit qu’après six mois, l’avortement doit être interdit à moins que la vie de la mère ou de l’enfant ne soit en danger. Puis on veut rouvrir le débat », a-t-il soutenu.

Le chef du PPC a dit vouloir emmener Pierre Poilievre – le leader de son ancienne famille politique, le Parti conservateur du Canada (PCC) – à expliquer « pourquoi il est contre la réouverture de ce débat-là ».

« Lorsqu’on rouvre le débat, eh bien il y a des discussions en comité parlementaire. J’aimerais que le Canada fasse partie des pays civilisés pour avoir une réglementation qui respecte la vie et c’est ce qu’on ne fait pas au Canada depuis 35 ans », a ajouté M. Bernier en faisant référence aux années qui se sont écoulées depuis l’arrêt Morgentaler qui a décriminalisé l’avortement au Canada.