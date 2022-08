François Legault a reçu vendredi sa quatrième dose du vaccin contre la COVID-19, à l’aube du déclenchement de la campagne électorale automnale que prépare la Santé publique. Il a appelé tous les Québécois vaccinés depuis plus de cinq mois à aller chercher une dose de rappel.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« On suit la situation de proche et ça va relativement bien au Québec, mais la COVID-19 est toujours présente. C’est important que tout le monde comprenne qu’après cinq mois, le vaccin perd de son effet », a lancé le premier ministre lors d’une brève déclaration devant les médias, alors qu’il recevait son vaccin, à la clinique Chauveau, dans l’Est de Montréal.

Il a indiqué « qu’il y a de la place actuellement » dans les centres de vaccination au Québec, remerciant au passage le personnel et les infirmières pour leur travail depuis le début de la pandémie.

Aux plus jeunes, M. Legault a par ailleurs envoyé ce message : « je sais qu’ils sont moins à risque, mais c’est important quand même d’être solidaires et de se faire vacciner pour réduire la contagion ».

« C’est ensemble qu’on va la gagner cette bataille-là. Malheureusement, elle n’est pas finie, mais elle est beaucoup plus sous contrôle que ce qu’on a connu dans les premiers mois de la pandémie », a-t-il ajouté, avant de conclure, en référence à la campagne électorale en vue : « on va voir beaucoup de monde dans les prochaines semaines, donc il faut se protéger ».

Dans l’entourage de M. Legault, on indique que ce dernier voulait surtout « montrer l’exemple », alors que dès le 15 août, les personnes qui résident en CHSLD, en résidence privée pour aînés (RPA) ou dans d’autres milieux de vie pourront recevoir une nouvelle dose de rappel, comme annoncé vendredi par le directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau. Le reste de la campagne se déploiera dans l’ordre de priorisation qui avait été établi lors des campagnes précédentes. La Santé publique vise à ouvrir la vaccination à l’ensemble de la population d’ici la fin du mois de septembre.

Toujours au ralenti

Pour l’instant, la campagne de vaccination est au ralenti depuis une douzaine de jours au Québec. La province administre en moyenne 8500 doses par jour, en baisse de 10 % sur une semaine. Cette baisse est surtout attribuable au nombre de personnes venant chercher leur dose de rappel qui diminue rapidement. Et à l’inverse, les tout-petits sont peu nombreux à venir se faire vacciner, soit un peu moins de 500 chaque jour.

À ce jour, 83,7 % des Québécois ont reçu deux doses, mais seulement 53,0 % trois et 17,4 % quatre. Quant aux tout-petits, admissibles à la vaccination depuis une dizaine de jours, seulement 1,3 % d’entre eux ont été vaccinés.

Rappelons que la propagation de la COVID-19 et la pression exercée par la pandémie sur le réseau de la santé du Québec continuent de diminuer. La province a signalé vendredi une baisse de 27 hospitalisations, mais 14 décès supplémentaires.

Jeudi, le Dr Boileau avait indiqué qu’il ne prévoit pas restaurer de mesures obligatoires comme le port du masque, ce qu’a aussi réitéré M. Legault vendredi. « On verra comment ça évolue dans les prochaines semaines, si on a affaire à un nouveau variant […] On sera attentifs à ça. Mais pour l’instant, ce n’est pas dans nos visées de ramener des obligations », avait déclaré M. Boileau.