Industrie pétrolière et gazière

Taxe ou marché sur le carbone ?

(Ottawa) Comment le secteur le plus polluant de l’économie canadienne devra-t-il s’y prendre pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES) ? Le ministère de l’Environnement et du Changement climatique lance une consultation lundi pour déterminer si ce sera une bourse du carbone ou taxe sur le carbone qui s’appliquera à l’industrie pétrolière et gazière, a appris La Presse.