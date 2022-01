(Québec) Le chef du Parti conservateur Éric Duhaime demande la levée graduelle de l’ensemble des restrictions sanitaires malgré la situation périlleuse dans le réseau de la santé québécois.

Charles Lecavalier La Presse

« Si les mesures sanitaires fonctionnaient, on le saurait. Si les mesures sanitaires étaient si efficaces que ça, on aurait le meilleur bilan, pas le pire », a lancé M. Duhaime en point de presse mercredi.

Il a cité en exemple le Royaume-Uni, qui a annoncé la fin prochaine de l’essentiel des restrictions anti-COVID-19. « Le port du masque ne sera plus obligatoire. Le passeport sanitaire ne sera plus obligatoire. Ils sont en train de sortir de la crise. On voit un paquet de pays sortir de la crise. Ici, on agit encore comme si on en était à la première vague, et c’est ça qui est le problème », a-t-il dénoncé en point de presse mercredi.

La veille, le ministre de la Santé Christian Dubé affirmait pourtant que le réseau de la santé au Québec est « au bout du rouleau » et que l’élastique est « étiré au maximum ». « Dire aujourd’hui qu’on va enlever des mesures » alors que le réseau est surchargé, ce serait faire preuve de « manque de conscience », disait M. Dubé, en rappelant aux gens qui plaident pour la réouverture des restaurants ou des gyms qu’il fallait « faire attention de ne pas donner de raisons » de ne pas respecter les règles. Et avec 88 nouveaux morts mercredi, le Québec compte plus de décès qu’au sommet de la deuxième vague, l’hiver dernier.

Pour Éric Duhaime, toutefois, le temps est venu pour les Québécois de retrouver le « plaisir » : « Il n’y a pas de fun au Québec, là, on a aboli le plaisir ici depuis trop longtemps. Il est temps de remettre le Québec sur la normalité des choses », a-t-il dit. Il plaide pour l’abolition du passeport vaccinal, la réouverture des restaurants, des cinémas, et graduellement, la levée de l’ensemble des mesures sanitaires. « On a un comité scientifique, là, qui nous conseille. J’ai cinq, six médecins sur le conseil », a-t-il expliqué. Il n’a pas souhaité dévoiler leur identité durant le point de presse.

M. Duhaime estime que le nombre d’hospitalisations dans le réseau de la santé est « gonflé à l’hélium ». « Au moment où je vous parle, on nous dit maintenant qu’il y a 50 % des gens qui rentrent à l’hôpital, qu’on découvre qu’ils ont la COVID, qui sont comptabilisés comme la COVID, mais qui ne sont pas là parce qu’ils ont la COVID », dit-il. Il remet également en question les chiffres sur la mortalité.

Autre exigence du PCQ : la levée de l’état d’urgence sanitaire et le retour des 125 députés à l’Assemblée nationale. « On peut le faire de façon graduelle, là. Qu’on s’assoie puis qu’on en discute. C’est ça, le but, là. C’est pour ça qu’on a besoin d’un Parlement fonctionnel puis qu’on a besoin d’arrêter d’être dirigés par un seul homme qui fait ça avec son pif », a-t-il dit. Il souligne l’exemple américain. « On va regarder les games de la NFL en fin de semaine pour les séries, on va voir des 70 000 personnes rassemblées pas de masques dans des États où les gens sont deux fois moins vaccinés que nous, puis ces gens-là, tout est correct. »

Taxe aux non-vaccinés

Le chef du Parti conservateur compte également lutter contre l’imposition d’une taxe pour les non-vaccinés, mais il estime que de toute façon, il ne s’agit que d’un « bluff » du gouvernement Legault.

« Je pense que le gouvernement bluffe. Je ne crois pas qu’il va y avoir un impôt vaccinal au Québec. Je pense que ce gouvernement-là est en train de mettre de la pression qui ne fonctionne de toute évidence pas, mais il est toujours en mode de vouloir se venger. Je ne vois pas légalement comment il va pouvoir implanter ça au Québec et au Canada », a-t-il dit.

Il s’y oppose même si une majorité de Québécois appuie cette idée, selon un sondage commandé par le Toronto Sun, puisqu’il veut défendre la minorité de gens non vaccinés. « Contrairement à François Legault, ce n’est pas les sondages qui dictent nos politiques puis nos idées, là. Moi, j’ai un principe dans la vie, c’est que les citoyens sont égaux puis qu’on a une Charte des droits et libertés. Et, pour moi, ça, c’est fondamental. Puis la démocratie, ce n’est pas la dictature de la majorité, c’est aussi le respect de nos minorités », a-t-il dit.