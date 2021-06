« Le Canada et Israël sont de proches amis, unis par des valeurs démocratiques communes, une longue tradition de coopération et des liens dynamiques entre leurs populations », a souligné M. Trudeau.

PHOTO BRENDAN SMIALOWSKI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Montréal) Le premier ministre canadien Justin Trudeau a adressé dimanche ses félicitations au nouveau chef du gouvernement israélien Naftali Bennett, se déclarant « impatient » de travailler avec lui ainsi qu’avec le vice-premier ministre Yaïr Lapid.

Agence France-Presse

« Le Canada et Israël sont de proches amis, unis par des valeurs démocratiques communes, une longue tradition de coopération et des liens dynamiques entre leurs populations », a souligné M. Trudeau dans une déclaration rendue publique par ses services.

Le premier ministre a rappelé qu’Ottawa « demeure fermement engagé en faveur d’une solution à deux États permettant aux Israéliens et aux Palestiniens de vivre dans la paix, la sécurité et la dignité, sans crainte et dans le respect des droits de la personne ».

Il a également « remercié » le premier ministre Benyamin Nétanyahou, qui était au pouvoir depuis 12 ans, « pour son précieux partenariat au fil des ans, durant une période où le Canada et Israël ont accompli de grandes choses ensemble ».