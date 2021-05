Le premier ministre François Legault a réitéré jeudi sa confiance envers les architectes de la filiale de la Caisse de dépôt, CDPQ Infra, au lendemain du dévoilement de différents métros aériens représentant des exemples et sources d’inspiration pour le REM de l’Est à Montréal.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

« Il va falloir que ce soit beau. […] Je fais confiance aux architectes. J’ai vu des dessins que la Caisse m’a montré. Je pense que ça peut être beau. Ça va être beau », a indiqué le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ) en point de presse à l’Assemblée nationale, en début de journée.

CDPQ Infra a levé le voile mercredi, pour la première fois, sur ce à quoi pourrait ressembler son futur « REM de l’Est », dont le tronçon aérien prévu au centre-ville de Montréal continue de soulever de vives inquiétudes dans la population et chez certains élus montréalais. Le groupe a cité des projets récents ou en construction à Rennes et à Paris, en France, de même qu’à La Haye, aux Pays-Bas, et à Chicago, aux États-Unis, qui traversent tous des quartiers densément peuplés.

La directrice des affaires publiques, Virginie Cousineau, a assuré que l’approche architecturale serait « complètement différente » de celle utilisée lors de la première phase du REM, juché sur d’imposants pylônes de béton dans plusieurs secteurs. « La hauteur, la grandeur, les matériaux qui seront utilisés, rien n’a encore été décidé », a expliqué Mme Cousineau à l’occasion d’un breffage technique, mercredi matin.

Des coûts trop élevés

Pour M. Legault, ce réseau structurant « ne peut pas arriver sur la terre » au centre-ville « pour des questions de circulation ».

On parle de tunnel. Ça coûterait très cher de le mettre en-dessous de la terre. On parle d’un projet d’une dizaine de milliards, le REM de l’Est, comme ça, dans les airs. François Legault, premier ministre du Québec

« Quand on regarde le REM dans l’ouest de l’île – quand je vais chez ma mère à Sainte-Anne-de-Bellevue, je vois ça, tous les pylônes –, je ne verrais pas quelque chose comme ça au centre-ville, comme le montrait Serge Chapleau », a poursuivi M. Legault, en faisant référence au caricaturiste de La Presse, dont une représentation du REM aérien au centre-ville, basée sur la structure désignée dans l’ouest de l’île, a fait beaucoup jaser dans les derniers jours.

Le premier ministre plaide qu’une « arrivée bien emballée, qui s’intègre bien architecturalement parlant » est encore possible, alors que les consultations s’entament jeudi dans les différents arrondissements de la métropole.

C’est dans les secteurs de Saint-Léonard et de Montréal-Nord que la Caisse entamera sa série de consultations publiques sur son REM de l’Est, qui reliera le quartier des affaires, le nord-est et la pointe est de l’île. Ce réseau de 32 kilomètres, évalué à 10 milliards, doit être mis en chantier en 2023. Il devrait prendre la forme d’un train électrique sans conducteur, avec 23 stations. D’autres audiences publiques et consultations environnementales sont aussi prévues en 2021 et 2022.

Avec Maxime Bergeron