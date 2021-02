Plus jeune élue de l’Assemblée nationale, Catherine Fournier avait été réélue de justesse dans Marie-Victorin, sous la bannière péquiste, en 2018.

La députée de Marie-Victorin, Catherine Fournier, envisage de faire le saut en politique municipale à Longueuil, alors que mercredi, la mairesse Sylvie Parent a annoncé qu’elle ne se représentera pas aux prochaines élections, prévues en novembre 2021.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

« Elle est en réflexion. Cela dit, il n’y a aucune décision de prise pour le moment. On est encore à un stade très embryonnaire », a expliqué à La Presse son attaché de presse Louis-Philip Prévost, en soulignant que d'autres détails pourraient être dévoilés le temps venu.

D’après ce dernier, la décision de la mairesse Sylvie Parent de ne pas se représenter aux prochaines élections a « précipité » les discussions et les réflexions de Mme Fournier. Celle-ci aurait reçu plusieurs appels dans les dernières heures, au sujet de son implication en politique municipale. « Au-delà de nos opinions personnelles sur des décisions X ou Y, il faut reconnaître le dévouement de celles et ceux qui choisissent le service public. Je souhaite à Sylvie [Parent] le meilleur des succès dans sa vie professionnelle », avait d'ailleurs écrit la députée sur les réseaux sociaux, mercredi.

Ayant moi-même reçu énormément de propos injurieux à la suite de certaines prises de position allant malheureusement parfois jusqu'aux menaces de mort, j'ai beaucoup d'empathie pour la résilience dont a fait preuve Sylvie dans ces tourmentes qu'aucun élu ne devrait avoir à subir. Catherine Fournier, députée de Marie-Victorin

Plus jeune élue de l’Assemblée nationale, Catherine Fournier a été réélue de justesse dans Marie-Victorin, sous la bannière péquiste, en 2018. Mais en mars 2019, elle avait claqué la porte du Parti québécois (PQ), affirmant qu’il « ne sert à rien de vouloir désespérément sauver le tronc ou les branches d’un arbre en train de dépérir ». Elle avait aussi martelé que le PQ n’était plus le bon véhicule pour faire l’indépendance. Depuis, elle siège comme députée indépendante.

Jeudi, des médias ont rapporté que le nageur Benoît Huot, champion paralympique et détenteur de dizaines de records du monde et de médailles dans sa discipline, serait aussi intéressé par la mairie de Longueuil.

Parent ne jouera « aucun rôle partisan »

En annonçant son retrait de l’arène municipale mercredi, la mairesse Sylvie Parent a indiqué qu’elle demeurera cheffe du parti Action Longueuil pour une durée maximale de 60 jours. Il appartiendra ensuite aux élus actuels et à ses membres de décider de l’avenir du parti. « Je prends l’engagement de ne jouer aucun rôle partisan pour la suite des choses », a-t-elle précisé dans un communiqué.

Avant la fin de son présent mandat, Mme Parent souhaite concrétiser quatre projets, notamment la maison des aînés, le complexe culturel de Longueuil et le complexe aquatique. Elle souhaite aussi annoncer un mode de transport structurant au bénéfice des citoyens de Longueuil et des villes de l’agglomération.

La mairesse soutient que la décision de ne pas solliciter de nouveau mandat lui donnera une liberté d’action différente, dénuée de calculs politiques ou de contraintes électorales, et une liberté de parole. « C’est ainsi que je compte aborder certains enjeux importants, dont certains traînent dans notre paysage local depuis trop longtemps. Je le ferai au seul bénéfice d’alimenter la réflexion de nos et citoyens », a-t-elle ajouté.

-Avec Alice Girard-Bossé