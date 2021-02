En décembre, après l’obtention du troisième délai, le ministre fédéral de la Justice, David Lametti, s’est engagé à rembourser les honoraires d’avocats et les dépenses de cour raisonnables de ceux qui iraient demander pareille permission.

(Montréal) Le gouvernement fédéral, qui a demandé un quatrième délai pour faire adopter sa nouvelle version de la Loi sur l’aide médicale à mourir, s’est buté jeudi matin à l’irritation du juge Martin Sheehan de la Cour supérieure.

Stéphanie Marin

La Presse Canadienne

Le magistrat a pris la demande en délibéré, assurant qu’il rendrait sa décision avant la date butoir de vendredi.

Le fédéral a demandé un mois de plus, jusqu’au 26 mars.

Sauf qu’il avait eu à l’origine six mois pour faire adopter une nouvelle mesure législative — et en a déjà obtenu 12 de plus.

Ce débat découle de la demande de deux citoyens, Jean Truchon et Nicole Gladu, qui ont cherché à faire invalider le critère de la loi fédérale qui restreignait l’aide médicale à mourir à ceux « dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible ».

Mme Gladu et feu M. Truchon — il s’est depuis prévalu de l’aide médicale à mourir — étaient tous deux atteints de maladies dégénératives graves et très souffrantes, mais ne pouvaient être considérés « en fin de vie ». Impossible pour eux d’obtenir l’aide d’un médecin pour mettre fin à leurs jours.

La juge Christine Baudouin a fait droit à leur demande et a invalidé ce critère restrictif. Elle a donné au gouvernement un délai de six mois pour adopter une nouvelle loi, s’il le souhaitait. Dans l’intervalle, son jugement était suspendu et l’aide médicale à mourir n’était pas possible pour les citoyens n’étant pas en fin de vie.

Ottawa a choisi d’adopter une nouvelle loi, mais n’est toujours pas arrivé au bout du processus législatif et a dû retourner trois fois devant le tribunal pour demander plus de temps. La première fois, il a invoqué les élections fédérales et les deux suivantes la pandémie de COVID-19.

Vendredi est la quatrième demande qu’il présente devant la Cour dans ce but.

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, n’est pas impressionné.

« Quand on est rendus à demander pour la quatrième fois d’avoir des délais, ça ne vient pas avec une étoile sur le coin de ta feuille, là. C’est parce que t’as été pas bon », a-t-il dit.

En Cour, le juge Sheehan a d’abord informé l’avocate du Procureur général du Canada, Me Geneviève Bourbonnais, de deux causes de son irritation.

D’abord, il a fait remarquer que le gouvernement n’a pas utilisé tout le temps accordé la dernière fois, car le Parlement ne siégeait pas durant toute cette période. Et alors qu’il demande jeudi quatre semaines de plus, il ne siégera que deux semaines durant ce mois.

Le juge a ensuite demandé à l’avocate si le Sénat, en amendant le projet de loi au lieu de l’adopter tel que rédigé par la Chambre des communes, n’avait pas « accepté » de poursuivre le débat alors que le jugement de Christine Baudouin allait avoir son plein effet.

« Cette décision n’a-t-elle pas déjà été prise ? »

L’avocate a rétorqué que le comité du Sénat qui étudie le projet de loi a siégé hors de ses heures régulières pour avancer plus rapidement et qu’il prend ce travail très au sérieux.

« Peut-être pas assez au sérieux », a rétorqué le magistrat.

« Quand ce sont des questions budgétaires, la Chambre siège.

« Comment je peux dire aux gens qui souffrent : vous allez continuer à souffrir parce que la Chambre ne veut pas siéger pour les deux prochaines semaines ? J’ai de la difficulté à accepter ça. »

Me Bourbonnais a alors expliqué que certains sujets débattus étaient délicats, comme le droit pour des personnes souffrant de maladies mentales de demander l’aide médicale à mourir. « Ce n’est pas simple. »

Sauf que le gouvernement n’avait pas à s’embarquer dans un sujet si complexe, a plaidé l’avocat de Mme Gladu et de feu M. Truchon, Me Jean-Pierre Ménard. « Il a choisi une mécanique plus lourde », mais n’était pas obligé, a-t-il souligné.

C’est son choix, mais les gens qui attendent de pouvoir demander l’aide médicale à mourir n’ont pas à souffrir plus, et à attendre encore et encore, a poursuivi Me Ménard.

Me Bourbonnais a demandé au juge de laisser au gouvernement la chance de terminer son travail, notant qu’il « est près d’un consensus ».

Quant à Me Ménard, il a rapporté au juge Sheehan « l’immense exaspération » de sa cliente, Mme Gladu.

Il s’agit d’une quatrième demande de prolongation, et « on n’est pas encore assurés que cela va être fait au bout d’un mois ».

Ce n’est pas acceptable, considérant que des gens souffrent, a-t-il tranché.

Me Bourbonnais a rappelé à ce sujet que ceux qui le désirent peuvent demander la permission à la Cour pour obtenir l’aide médicale à mourir et que le gouvernement s’est engagé à rembourser leurs frais raisonnables.