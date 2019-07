Changement de la date des élections: un véritable casse-tête, plaide le DGE

Hier, Élections Canada s'en tenait essentiellement à la déclaration du DGE, Stéphane Perrault, publiée mardi, indiquant qu'il allait se conformer à l'ordonnance de la Cour fédérale et rendre publique sa décision finale « le plus tôt possible ».

Le président et directeur général du Centre consultatif des relations juives et israéliennes (CIJA), Shimon Koffler Fogel, a, dans une déclaration, dit respecter le processus démocratique qui a mené à la décision de la Cour fédérale. « Changer la date à ce stade entraîne des implications logistiques et financières considérables. Nous notons qu'Élections Canada a pris d'importantes mesures, en consultation avec la communauté juive, pour que chaque électeur juif puisse voter », a-t-il ajouté. Le CIJA est en discussions avec Élections Canada depuis l'an dernier après avoir constaté que les élections se tiendraient pendant la tenue de plusieurs fêtes religieuses juives. Un porte-parole a confirmé à La Presse que le CIJA n'avait pas milité pour un changement de date.

B'nai Brith Canada

L'organisation B'nai Brith Canada a obtenu le statut d'intervenant dans la cause entendue devant la Cour fédérale pour appuyer la proposition de déplacer le jour du scrutin. L'organisme a notamment fait valoir que les coûts opérationnels et la logistique ne constituaient pas une « justification convaincante » pour la violation des droits de la Charte. « C'est une victoire massive pour la communauté juive canadienne et la cause des droits de la personne », a déclaré son PDG, Michael Mostyn. « Le droit de voter et de se porter candidat est l'un des droits les plus fondamentaux de la société canadienne, et la Cour a eu raison de conclure qu'Élections Canada devait leur accorder toute l'attention voulue », a-t-il ajouté.