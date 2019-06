Laïcité: un bâillon pour la «cohésion sociale»

François Legault a plaidé que les députés travaillent depuis plus de 60 heures sur chacun des projets de loi en cause.

« Dans le travail parlementaire, on ne peut pas juste faire de l'obstruction. On ne peut pas juste chialer. On ne peut pas juste dénoncer », a dit M. Jolin-Barrette en visant le Parti libéral.

Dans le cas de la laïcité, le projet de loi modifie sans avoir l'unanimité des parlementaires la Charte québécoise des droits et libertés. La pièce législative se protège également de toutes contestations judiciaires en vertu de certaines dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés.

Simon Jolin-Barrette, qui est ministre de l'Immigration, ministre responsable de la laïcité et leader parlementaire du gouvernement, a affirmé que l'utilisation du bâillon est justifiée puisqu'il est motivé par « l'intérêt public et l'intérêt collectif ».

« Ce sera un triste jalon dans l'histoire de l'Assemblée nationale du Québec : adopter sous bâillon une loi qui suspend la Charte des droits et libertés du Québec, a-t-il dénoncé. C'est un triste exploit que va réussir le gouvernement de François Legault à sa première session parlementaire. »

Le chef du Parti québécois, Pascal Bérubé, reproche au gouvernement caquiste d'avoir été « brouillon ». Il lui reproche de précipiter l'adoption du projet de loi « fondamental » sur la laïcité parce qu'il a mal planifié la session parlementaire.

« On a commencé tardivement à l'étudier et nous sommes d'avis que, si on se retrouve dans cette situation, c'est aussi lié à la planification parlementaire et au fait que le premier ministre a choisi de donner deux projets de loi à un ministre qui était aussi leader parlementaire, qui a été surchargé. »