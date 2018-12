Hidjab: la Cour suprême n'entendra pas la cause

La Cour suprême du Canada a déclaré qu'elle n'entendrait pas la cause d'une juge québécoise qui aurait tenté d'obliger une femme à retirer son hidjab en cour et qui aurait ensuite fait l'objet de plaintes au Conseil de la magistrature de la province.

Le dossier est lié à un incident survenu dans une salle d'audience en 2015 impliquant Rania El-Alloul, une Montréalaise à qui la juge Marengo a ordonné de retirer son hidjab si elle souhaitait que sa cause concernant sa voiture saisie se poursuive. Mme El-Alloul avait refusé et sa cause avait été ajournée.

Les commentaires de la juge ont suscité de nombreuses plaintes auprès du Conseil de la magistrature, qui a décidé que 28 d'entre elles étaient fondées. Il a formé un comité chargé d'enquêter sur la conduite de la juge Marengo en juin 2016.

En octobre, la Cour d'appel du Québec a statué dans une affaire distincte qu'obliger Mme El-Alloul à retirer son hidjab constituait une violation de ses droits fondamentaux.