Deuxième jour d'audience pour Meng Wanzhou

Au deuxième jour de l'audience, un ancien policier de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), aujourd'hui à la tête d'une agence de sécurité privée, a raconté en Cour suprême de Colombie-Britannique qu'il avait élaboré un plan visant à surveiller jour et nuit la directrice financière de l'entreprise chinoise, arrêtée par les autorités canadiennes le 1er décembre à l'aéroport de Vancouver, où elle devait prendre une correspondance.

La nouvelle de l'arrestation de Mme Meng, la semaine dernière, a créé une onde de choc sur les marchés boursiers mondiaux, qui craignent un conflit commercial américano-chinois. Le gouvernement chinois a aussi évoqué de « graves conséquences » pour le Canada si Mme Meng n'était pas libérée.

Washington souhaite que la dirigeante de Huawei soit extradée aux États-Unis afin de faire face à des accusations de fraude liées à des contrats qu'elle aurait conclus avec l'Iran en violation des sanctions américaines décrétées contre Téhéran.

L'ex-agent de la GRC Scot Filer a admis lundi matin que sa société n'avait jamais surveillé un citoyen en liberté sous caution. Mais il a soutenu que Mme Meng serait surveillée 24 heures par jour par d'ex-policiers et un chauffeur, qui pourraient même procéder à une « arrestation citoyenne » si jamais elle violait les conditions de sa libération sous caution.

M. Filer a expliqué que c'est l'avocat de Mme Meng qui l'avait contacté mercredi dernier pour élaborer un plan de surveillance. Il a déclaré au tribunal qu'il avait rencontré des membres de sa famille et qu'il s'était rendu chez elle à Vancouver. En vertu de ce plan élaboré par son agence de sécurité, les déplacements de Mme Meng seraient limités à Vancouver et aux municipalités environnantes, et elle serait surveillée à l'aide d'un réseau crypté dédié.

À l'extérieur du tribunal, une manifestante d'origine chinoise a soutenu qu'en arrêtant Mme Meng, le Canada aidait les États-Unis à faire le « sale boulot ». Ada Yu, qui vit à Vancouver, ne croit pas que les États-Unis disposent d'un dossier solide contre Mme Meng, et elle estime qu'il s'agit plutôt d'une affaire politique. Elle soutient aussi que l'arrestation de Mme Meng viole les droits d'une citoyenne chinoise.

Des sociétés distinctes ?

Au premier jour de l'audience sur la mise en liberté sous caution, vendredi dernier, un procureur fédéral canadien a plaidé que Huawei avait utilisé sa filiale Skycom pour conclure des affaires avec des entreprises de télécommunications iraniennes de 2009 à 2014. Selon John Gibb-Carsley, Mme Meng aurait prétendu, lors d'un entretien à la banque, que Huawei et Skycom étaient des sociétés distinctes, induisant en erreur le dirigeant de l'institution financière et l'exposant à un risque de préjudice financier et de responsabilité pénale.

Aucune de ces allégations n'a été prouvée devant les tribunaux.

Huawei a déclaré ensuite qu'elle n'était au courant d'aucun acte répréhensible de Mme Meng et de son avocat, David Martin. Elle affirmait aussi qu'aucune accusation ou mise en accusation n'avait été déposée contre son client aux États-Unis, mis à part le mandat d'amener.

Selon Me Martin, la présentation de Mme Meng à un dirigeant de la Banque HSBC en 2013 avait été préparée par de nombreux employés de Huawei. L'entreprise a vendu ses actions dans Skycom avant que les sanctions ne soient entrées en vigueur aux États-Unis sous le président Barack Obama en 2010, a soutenu l'avocat.

Me Martin a plaidé que Mme Meng était auparavant une résidente permanente de Vancouver et que ses enfants avaient fréquenté l'école dans cette ville - elle a donc des liens étroits avec cette communauté. Deux propriétés à Vancouver, d'une valeur totale de 14 millions, pourraient par ailleurs servir de caution pour sa libération, a-t-il plaidé. Sa surveillance constante pourrait enfin être assurée, quoique cela ne sera pas nécessaire, a soutenu l'avocat.

Huawei est le plus grand fournisseur mondial de matériel de réseau utilisé par les entreprises de téléphonie et de service internet. L'entreprise, fondée en 1987 par le père de Mme Meng, Ren Zhengfei, prévoit des ventes de plus de 102 milliards en 2018, et a déjà dépassé les ventes de téléphones intelligents d'Apple. Huawei compte plus de 170 000 employés et exerce ses activités dans plus de 170 pays.