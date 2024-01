Quinze ans après les faits Le DPCP ne fera pas appel de l’acquittement d’Adèle Sorella

Après 15 ans et trois procès, la saga judiciaire d’Adèle Sorella, reconnue coupable deux fois d’avoir tué ses filles de 8 et 9 ans puis acquittée en décembre dernier, n’ira pas plus loin.