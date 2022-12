La police de Montréal demande l’aide du public afin d’identifier deux suspects à l’origine d’au moins cinq vols qualifiés au bâton de baseball ou au fusil à air comprimé à différents endroits dans la métropole.

Les vols ont eu lieu de nuit entre le 3 et le 5 décembre derniers, dans le quartier Ville-Émard et dans les arrondissements de Rosemont–La Petite-Patrie et de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

Le modus operandi des bandits consiste à approcher des victimes en les menaçant, soit avec un bâton de baseball ou une arme de poing à air comprimé pour les convaincre de leur remettre leur portefeuille ou leur cellulaire.

Lors de deux des évènements rapportés à la police, les suspects avaient abandonné la victime, gravement blessée, après lui avoir tiré des balles de plastique ou après l’avoir frappée à coups de bâton de baseball.

Le premier individu est un homme à la peau blanche âgé d’une vingtaine d’années. Lors des évènements, il portait un manteau noir, un chandail à capuchon beige, des pantalons foncés et des bottes de plein air, indique le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), dans un communiqué émis mercredi.

« Le deuxième est également un homme à la peau blanche âgé d’une vingtaine d’années. Il était vêtu d’un manteau bleu, d’un chandail à capuchon noir et de pantalons foncés », précise-t-on également.

Les deux suspects s’expriment en français.

Quiconque possédant de l’information pouvant aider les enquêteurs dans cette affaire est prié de communiquer avec le 911 ou avec son poste de quartier. Il est également possible d’effectuer un signalement de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou en ligne.