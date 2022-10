Dominic Ricard, le président de l’Association des policiers provinciaux du Québec (APPQ), a annoncé sa démission vendredi, en pleine négociation concernant le renouvellement du contrat de travail des policiers.

Delphine Belzile La Presse

« Les façons de faire ont changé et les besoins exprimés par les membres s’inscrivent dans un modèle qui est différent de celui qui me convient et de ce que je peux offrir […]. Nous avons été amenés à négocier de façon archaïque à l’image des négociations des années 1970. Depuis 15 ans, nous avions trouvé une façon de négocier de façon pacifique ! », a écrit le chef syndical sur Facebook.

L’APPQ est en négociation depuis 2021 pour le renouvellement du contrat de travail des policiers de la Sûreté du Québec (SQ), qui a expiré en mars dernier. L’Association fait notamment pression sur la direction pour diminuer le temps supplémentaire obligatoire qui « épuise » les troupes, selon Dominic Ricard.

Des enjeux de rétention du personnel et de santé psychologique chez les policiers font également l’objet de discussions à la table de négociation depuis les dernières semaines. Dans un communiqué publié le 15 septembre, l’APPQ dénonçait que « depuis l’arrivée du Secrétariat du Conseil du trésor à la table de négociation en mai dernier, les choses avancent trop lentement ».

« Après plus d’un an de négociations, force est d’admettre que le Conseil du trésor a une méconnaissance de la profession policière et qu’il n’a aucune reconnaissance de l’implication et du travail d’un corps de police de niveau 6 », a souligné Dominic Ricard.

Des policiers de la SQ ont été surpris par l’annonce du chef syndical. « Personne ne s’attendait à ça aujourd’hui, mais la décision de quitter les rangs lui appartient », a réagi Nicolas Roberge, responsable du service de diffusion des relations médias à la SQ. Il réitère toutefois que les négociations vont se poursuivre « malgré le retrait de M. Ricard ».

Vendredi soir, certains agents ont signalé leur soutien à Dominic Ricard à travers la province. « Des policiers de la SQ ont allumé les gyrophares de leur véhicule et fait entendre leur sirène, vers 19 h, pendant une durée d’environ cinq minutes », a rapporté le Quotidien.

PHOTO GIMMY DESBIENS, LE QUOTIDIEN Des policiers de la Sûreté du Québec (SQ) de partout en province ont manifesté vendredi soir, gyrophares et sirènes à l’appui, leur solidarité envers le président démissionnaire de leur syndicat.

Le président démissionnaire de l’APPQ a indiqué qu’il restera en poste d’ici la fin du processus de remplacement qui débutera lundi prochain.