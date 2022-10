Pénurie de policiers au Nunavik

De garde jour et nuit pendant quatre semaines

Sollicitée jour et nuit, une policière du Service de police du Nunavik a à peine pu dormir durant les quatre semaines où elle a travaillé en août dernier dans la communauté de Quaqtaq. La pénurie de personnel policier qui touche le nord du Québec depuis plus d’un an n’est toujours pas réglée, et a même atteint un seuil « alarmant » l’été dernier, reconnaît le chef de police du Nunavik, Jean-Pierre Larose.