« On ne laissera pas Montréal se transformer en Far West »

« Je pense à la victime, mais aussi aux clients et aux serveurs qui ont été témoins de ça. C’est terrible », se désole Geneviève Dufour, une employée du restaurant Frite Alors, qui est situé à quelques pas seulement de la pizzeria Napoli.

Mayssa Ferah La Presse

Henri Ouellette-Vézina La Presse

C’est dans ce dernier établissement commercial que Diego Fiorita, âgé de 50 ans, est tombé sous les balles mardi. Il était environ 13 h 30 et le client, qui est un habitué du restaurant, venait tout juste de s’attabler. Une flaque de sang était encore visible sur le plancher du restaurant en matinée, au passage de La Presse.

Même si tout indique que la victime aurait été ciblée, l’évènement demeure anxiogène, estime Mme Dufour. « C’était sur l’heure du lunch à un moment où les restos sont bondés. Ça n’a pas d’allure qu’on soit rendu à s’inquiéter de se faire tirer dessus à Montréal », évoque-t-elle en entrevue.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Une flaque de sang était encore visible sur le plancher de la pizzeria Napoli en matinée, au passage de La Presse.

À la pizzeria Dei Compari, située en face au restaurant où est survenu le drame, des employés déplorent cet évènement isolé. « On ne veut pas que les gens arrêtent de venir manger ici. Ça n’arrive jamais ici et c’est inquiétant. Mais j’essaie de penser à autre chose ce matin », explique l’un des cuisiniers à La Presse.

On ignore encore si les deux évènements, qui sont survenus à une trentaine de minutes d’intervalle seulement, auraient un lien. Chose certaine : cette flambée de violence par armes à feu, qui ne semble pas s’estomper dans la métropole, continue d’attiser les inquiétudes des résidants.

Quelques heures avant sa mort, Diego Fiorita s’était d’ailleurs filmé et avait publié une vidéo sur sa page Facebook. « J’en profite pour souhaiter bonne journée à tous et à toutes. On commence avec le café du matin, ça fait du bien. J’adore la vie. Tellement bien, tellement beau, tellement agréable », disait-il alors, en insistant sur le fait qu’« il y en a juste une à vivre, alors il ne faut pas la manquer ».

Réunion à Québec

En réaction aux évènements, le premier ministre François Legault a tenu une rencontre mercredi après-midi avec le secrétaire général du gouvernement, Yves Ouellet, la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, et sa sous-ministre Brigitte Pelletier. Il s’est aussi entretenu avec la mairesse Valérie Plante.

« Le premier ministre entend faire le tour du dossier avec ses équipes. On ne laissera pas Montréal se transformer en Far West », a brièvement indiqué mercredi l’attachée de presse Nadia Talbot. Sur Twitter, M. Legault a aussi écrit en après-midi que son gouvernement « ne lésinera pas sur les moyens pour remettre de l’ordre et protéger les citoyens ». « On appuiera nos forces policières pour que cette violence cesse », a insisté M. Legault.

Mardi, la ministre Guilbault s’était déjà entretenue avec Valérie Plante. « Nous comprenons l’inquiétude des citoyens. Comme toujours, nos policiers travailleront jour et nuit pour mettre la main sur les criminels impliqués », a promis la ministre.

Valérie Plante, elle, est allée rencontrer en fin de journée des commerçants de la rue Saint-Denis, « pour leur assurer que le SPVM est à pied d’œuvre pour mener l’enquête ». « Depuis hier, je suis en contact constant avec le SPVM et les gouvernements du Québec et du Canada au sujet des évènements armés s’étant déroulés dans la métropole. La sécurité est une priorité », a-t-elle réitéré mercredi.

Un homme dans la quarantaine avait d’abord été atteint par balle vers 12 h 55 dans le stationnement du centre commercial situé sur le chemin Rockland, près de l’avenue Sloane, à Mont-Royal. L’homme de 44 ans, blessé par projectiles d’arme à feu, a succombé à ses blessures, ont confirmé des sources à La Presse. Il s’agit de Maxime Lenoir, un individu lié aux motards, selon nos sources.

C’est environ 30 minutes plus tard que Diego Fiorita, 50 ans, a été atteint par balle, attablé au restaurant Napoli. Il a peu après également succombé à ses blessures.

Avec Daniel Renaud, La Presse