L’une des figures marquantes de l’histoire criminelle du Québec et instigateur de l’un des conflits les plus meurtriers au Canada, l’ancien Hells Angels Maurice Boucher, est mort dimanche après-midi dans les installations pénitentiaires de Sainte-Anne-des-Plaines, a appris La Presse.

Boucher, 69 ans, souffrait d’un cancer de la gorge devenu généralisé. Le sexagénaire, qui était incarcéré à l’Unité spéciale de détention (USD) du pénitencier de Sainte-Anne-des-Plaines au nord de Montréal, la seule unité super maximum au Canada — où sont incarcérés les criminels les plus dangereux au pays —, se savait gravement malade depuis quelques années mais refusait tout traitement, selon nos sources.

Au cours des dernières semaines, il avait finalement accepté d’être transféré dans un hôpital régional aménagé sur les terrains des Services correctionnels du Canada, à Sainte-Anne-des-Plaines, où il recevait des soins palliatifs depuis quelques jours.

Sa famille aurait été avisée il y a quelques jours que son état de santé se dégradait rapidement.

Boucher purgeait depuis 22 ans une peine de prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant au moins 25 ans, pour les meurtres de deux gardiens de prison, Pierre Rondeau et Diane Lavigne, commis à la fin des années 90, alors que la guerre des motards faisait rage au Québec.

Durant sa longue incarcération, Boucher ne s’était pas assagi, complotant notamment le meurtre du caïd Raynald Desjardins et prenant part à une attaque contre un codétenu en 2015, des crimes qui lui ont valu d’autres condamnations qui se sont ajoutées à sa longue peine.

« C’est une page de l’histoire sombre du crime organisé qui se tourne aujourd’hui », a délaré à La Presse l’ancien expert des motards à la Sûreté du Québec et député de Chomedey, Guy Ouellette.

« Mes premières pensées vont à la gardienne de prison Mme Diane Lavigne. Cela a fait 25 ans qu’elle a été tué il y a dix jours, le jour même où Maurice Boucher aurait pu être admissible à une libération conditionnelle. Je serais surpris qu’il y ait beaucoup de motards à ses funérailles », a ajouté M. Ouellette qui, avec le journaliste Norman Lester, avait écrit un livre sur Maurice Boucher qui sera bientôt réimprimé.

« Pour le cancer, peu importe si tu as porté des patchs ou non. Quand il a été condamné pour les meurtres des gardiens de prison, tout le monde disait qu’il allait mourir en prison. C’est maintenant un fait », a pour sa part déclaré le journaliste aux affaires criminelles du quotidien The Gazette, Paul Cherry, qui a écrit un livre sur les superprocès du début des années 2000.

Instigateur d’une guerre sanglante

Né en juin 1953 à Causapscal dans le Bas-Saint-Laurent, Maurice Boucher était très jeune lorsque lui et sa famille se sont établis à Montréal.

Sa carrière criminelle avait débuté 20 ans plus tard, en 1973, avec une affaire de vol.

Durant les années 80, il avait notamment été condamné à 23 mois d’emprisonnement pour des vols et pour une affaire d’agression sexuelle armée commise contre une adolescente.

Boucher avait également des antécédents de possession d’arme.

D’abord membre des SS, un défunt groupe de motards installé dans le quartier Pointe-aux-Trembles, dans l’est de Montréal, Boucher était devenu en 1987 membre des Hells Angels de la section de Montréal, alors basée à Sorel.

Au milieu des années 90, Boucher avait cofondé la section des Hells Angels Nomads, composée d’une « table » d’importateurs de cocaïne, dont le but était de prendre le contrôle de la distribution et de la vente de cette drogue à Montréal et au Québec.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Maurice Mom Boucher aux funérailles de Normand Hamel, en avril 2000

Mais les membres du club de motards Rock Machine et leurs alliés composés de clans familiaux et de trafiquants indépendants, n’entendaient pas se laisser faire et c’est ainsi qu’a débuté en 1994 une guerre qui a duré huit ans et fait 160 morts, dont une vingtaine d’innocentes victimes, et autant de blessés.

En 1997, les Hells Angels ont tué deux gardiens de prison, Pierre Rondeau et Diane Lavigne, et en ont blessé un autre, Robert Corriveau, vraisemblablement pour s’assurer de la loyauté des tueurs et pour déstabiliser la justice au Québec.

L’année suivante, Maurice Boucher avait été arrêté et accusé des deux meurtres et de la tentative de meurtre.

Il avait subi un procès mais avait été acquitté. Il était sorti triomphant du palais de justice de Montréal, escorté par des motards, et avait assisté le soir même à un gala de boxe à l’ancien Forum, où il avait même été applaudi par des spectateurs.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Maurice Boucher à sa sortie du palais de justice de Montréal, en compagnie de Gregory Wooley, le 27 novembre 1998

Le 28 mars 2001, les membres de l’escouade Carcajou ont mené l’opération printemps 2001 et démantelé les Nomads et leur club-école le plus actif, les Rockers.

Mais lors de la frappe, Boucher était déjà en prison parce que la Cour d’appel avait cassé le verdict de non-culpabilité pour les meurtres des gardiens de prison prononcé à son endroit.

Le motard avait subi en 2002 un deuxième procès à l’issue duquel il avait été reconnu coupable des meurtres et condamné à la prison à perpétuité, grâce notamment au témoignage de l’un des tueurs, Stéphane « Godasse » Gagné, devenu témoin repenti.

Durant la guerre des motards, et après son acquittement à l’issue de son premier procès, Maurice Boucher était régulièrement vu prenant un café à la Place Versailles, près de l’ascenseur menant aux bureaux des enquêtes spécialisées du SPVM, pour narguer les policiers disaient certains d’entre eux aujourd’hui retraités.

Pendant la guerre, Boucher avait un contrat sur sa tête et avait été suivi par le tueur à gages Gérald Gallant qui n’avait toutefois jamais été en mesure de remplir sa mission.

Durant sa longue incarcération, Boucher avait été victime de quelques attaques de codétenus, notamment une à coups de pics artisanaux survenue dans la cour du pénitencier de Sainte-Anne-des-Plaines, en octobre 2010.

Quatre ans plus tard, le Journal de Montréal avait révélé que Boucher avait été expulsé des rangs des Hells Angels.

Cette expulsion ne l’avait toutefois pas empêché de continuer de recevoir de l’argent de fidèles, provenant de la vente de stupéfiants, 4000 $ par mois selon la preuve obtenue durant l’enquête Magot-Mastiff, par laquelle la Sûreté du Québec a démantelé en novembre 2015 une alliance motards-mafia-gang qui dirigeait le crime organisé montréalais.

Durant l’enquête, les policiers avaient découvert que Boucher, sa fille Alexandra Mongeau et le chef de gang Gregory Woolley avaient comploté pour faire assassiner le caïd Raynald Desjardins. Boucher avait été arrêté et accusé pour ce complot. Il avait plaidé coupable et condamné à une peine de dix ans supplémentaires.

En le condamnant en 2018, le juge Éric Downs de la Cour supérieure avait déclaré que cette affaire démontrait que Boucher n’était pas sur la voie de la réhabilitation.

En 2015, Boucher avait également été arrêté pour avoir attaqué un codétenu à coups de pic et avait été condamné à une autre peine de deux ans en 2019.

