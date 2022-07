Un jeune homme est mort samedi à la suite d’un accident de la route impliquant une camionnette surchargée à Saint-Michel-des-Saints, dans Lanaudière. Le conducteur pourrait faire face à des accusations criminelles.

Frédérik-Xavier Duhamel La Presse

Des policiers de la MRC de Matawinie et du Service de police de Manawan ont été appelés à intervenir vers 11 h sur le chemin Manawan à la suite d’une embardée.

« Le conducteur d’une camionnette qui circulait sur le chemin Manawan aurait perdu la maîtrise de son véhicule », a expliqué l’agent Stéphane Tremblay, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ). « Il y avait huit personnes qui prenaient place à bord de la camionnette », soit plus que ce que le véhicule était conçu pour accommoder.

Un jeune homme a été grièvement blessé et évacué par un hélicoptère médical, mais il n’a pas survécu. Six autres personnes ont été blessées, mais on ne craint pas pour leur vie, a précisé l’agent Tremblay.

« Le conducteur pourrait faire face notamment à des accusations de conduite avec les facultés affaiblies causant la mort », a ajouté le porte-parole de la SQ, sans pouvoir dire s’il figurait parmi les blessés.

Une enquête est en cours et le conducteur doit comparaître dans les prochains jours.