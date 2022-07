Un fraudeur multirécidiviste qui a piégé près de 200 personnes au moyen d’un stratagème de location de chalets fictifs pendant la pandémie a été condamné à cinq ans de prison jeudi au palais de justice de Saint-Jérôme. « La société est en danger dès qu’il va ressortir », avait pourtant prévenu une juge en 2017.

Louis-Samuel Perron La Presse

Condamné pour des crimes similaires à l’époque, Kevin Goulet était alors décrit comme un menteur pathologique. Il avait notamment prétendu avoir été admis en médecine à l’université et avait multiplié les « magouilles » et les arnaques pour soutirer des fonds à son ex-conjointe. Cinq ans plus tard, le fraudeur ne semble pas avoir compris la leçon.

Le Lavallois de 30 ans a en effet plaidé coupable à des accusations de fraude jeudi en reconnaissant avoir loué frauduleusement des chalets et des roulottes entre février 2020 et novembre 2021 partout au Québec. Durant cette période, les Québécois étaient très nombreux à chercher refuge dans un chalet pour fuir la pandémie.

Son modus operandi était toujours le même : en utilisant des identités factices ou volées, Kevin Goulet créait de fausses annonces de location de chalets sur Kijiji, Facebook ou la plateforme GoDaddy. Il trouvait facilement en ligne des photos de chalets qui ne lui appartenaient pas.

Le fraudeur réclamait un dépôt à ses victimes pour réserver le chalet et fournissait un faux contrat de location. Sans surprise, les victimes se retrouvaient ensuite le bec à l’eau. Pas moins de 197 personnes ont ainsi été arnaquées par le stratagème de Kevin Goulet. Une fraude de plus de 70 000 $. La majorité des dépôts étaient de 200 $ à 400 $, mais trois victimes se sont fait soutirer plus de 2000 $ par le fraudeur.

Le procureur de la Couronne Me Alexandre Dubois et l’avocate de la défense Me Annie Boyer ont présenté une suggestion commune de cinq ans d’emprisonnement, laquelle a été entérinée par le juge Sylvain Lépine. Kevin Goulet devra également rembourser la plupart des victimes en vertu d’une ordonnance de dédommagement.

« Fourberie »

Ce n’est pas la première fois que Kevin Goulet se retrouve derrière les barreaux pour fraude. Il avait été condamné à 42 mois de prison en 2017 au palais de justice de Sherbrooke pour des crimes très similaires.

À l’époque, le fraudeur avait élaboré un stratagème de location de chalets de luxe, en plus d’embobiner son ex-conjointe pendant des mois avec une série de mensonges abracadabrants.

La juge Claire Desgens n’avait pas mâché ses mots pour décrire la « fourberie » de Kevin Goulet, selon les transcriptions de l’audience du 13 juillet 2017 à Granby.

« Ce que j’ai entendu comme preuve aujourd’hui, c’est de la perversion. Je comprends le manque de scrupules que monsieur a pu avoir par rapport aux victimes des chalets. C’est une chose. Jouer sur la vulnérabilité de certaines personnes, c’est tout autre chose. D’avoir monté pendant des mois, d’avoir habité avec quelqu’un, de lui avoir fait croire qu’il l’aimait au point d’avoir des projets de mariage, d’avoir pendant ce temps-là vidé ses comptes, c’est quelque chose », avait affirmé la juge.

La magistrate avait été particulièrement marquée par ce dossier, au point de dire que ce serait celui dont elle se souviendrait « le plus longtemps ». « On ne peut pas rester insensible à ça. On a beau être juge, on en voit de toutes les couleurs, mais ce dossier-ci, c’est un dossier qui est particulier », avait dit la juge Desgens.