Fillette agressée à Pointe-aux-Trembles

Excédé par la défense, le juge claque la porte

Une passe d’armes entre le juge et la défense a mené à un coup de théâtre dans le dossier de l’homme accusé d’avoir attaqué une fillette à Pointe-aux-Trembles. Au lieu de déclarer Tanvir Singh non criminellement responsable, le juge s’est soudainement dessaisi de la cause en raison de l’insistance de la défense à cacher l’information.