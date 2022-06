La Cour suprême a refusé jeudi matin d’entendre l’appel d’Ugo Fredette, confirmant de ce fait son verdict de culpabilité et sa peine de prison à vie.

Le meurtrier Ugo Fredette a échoué jeudi à obtenir un ultime appel devant la Cour suprême du Canada. L’assassin de Véronique Barbe, sa conjointe, et du bon samaritain Yvon Lacasse devra ainsi passer au moins 25 ans derrière les barreaux avant d’être admissible à la libération conditionnelle.

Louis-Samuel Perron La Presse

Le plus haut tribunal du pays a refusé jeudi matin d’entendre l’appel d’Ugo Fredette, confirmant de ce fait son verdict de culpabilité et sa peine de prison à vie. Seules quelques causes sont entendues chaque année par la Cour suprême.

C’est donc la fin des procédures dans ce dossier, puisque le ministère public s’est désisté de son appel la semaine dernière dans la foulée de l’arrêt Bissonnette de la Cour suprême, qui a mis fin au cumul de peines pour meurtre au premier degré. Dans l'affaire Fredette, la Couronne demandait de fixer à 50 ans la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle.

« Après cinq ans de longues procédures judiciaires, tout est terminé. Je suis surtout bien content pour les familles Barbe et Lacasse, qui nous ont toujours supportés à travers ces années et avec qui je viens de m’entretenir. Enfin, ils pourront un peu tourner la page et continuer à avancer dans la vie sans oublier », a réagi le procureur de la Couronne, Me Steve Baribeau, qui a piloté le procès. Son collègue, Me Alexis Marcotte-Bélanger, s’était chargé du dossier en appel.

L’unique reproche soulevé par la défense dans le cadre de l’appel portait sur l’unanimité requise pour chacun des verdicts. Par exemple, dans le cas du meurtre d’Yvon Lacasse, le jury devait conclure unanimement à la préméditation du crime ou à la séquestration de l’enfant, ou les deux, pour rendre un verdict de meurtre au premier degré.

Ugo Fredette a assassiné Véronique Barbe dans un contexte de violence conjugale et de séparation, le 14 septembre 2017. Le meurtrier a asséné 17 coups de couteau à sa conjointe, avec deux couteaux distincts, alors que deux enfants étaient dans leur résidence de Saint-Eustache. Il a même verrouillé les portes avant de prendre la fuite avec un enfant de six ans.

Une heure plus tard, Ugo Fredette a battu à mort Yvon Lacasse, un bon samaritain de 71 ans, à une halte routière de Lachute pour lui voler son véhicule. Le meurtrier a finalement été arrêté le lendemain en Ontario, alors qu’il était recherché dans le cadre de la plus longue alerte AMBER de la province à l’époque. Un jury l’a reconnu coupable en octobre 2019 au palais de justice de Saint-Jérôme.