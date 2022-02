Au cours de l’intervention, qui a duré un peu plus de trois minutes, Pierre Coriolan a reçu trois tirs d’armes à feu, des décharges de Taser de 36 secondes au total, en plus d’être visé par une arme d’impact, puis désarmé à coups de bâton.

Pierre Coriolan, qui avait un problème de santé mentale, a été tué le 27 juin 2017 lors d’une intervention qui n’a pas été « optimale » et qui met en lumière « les conséquences d’un manque de formation des policiers ».

Louise Leduc La Presse

C’est ce que conclut entre autres choses le coroner Luc Malouin dans son rapport rendu public mercredi matin.

« Cette intervention ne répond pas à ce quoi on s’attend des policiers formés au cours des dernières années », écrit-il, soulignant son « manque de planification » et « sa rapidité excessive ».

Six policiers du Service de police de la Ville de Montréal se sont rendus à l’appartement de M. Coriolan le 27 juin 2017. Les policiers ont été appelés sur les lieux, dans le Centre-Sud, car M. Coriolan était en crise et saccageait son appartement.

Au cours de l’intervention, qui a duré un peu plus de trois minutes, M. Coriolan a reçu trois tirs d’armes à feu, des décharges de Taser de 36 secondes au total, en plus d’être visé par une arme d’impact, puis désarmé à coups de bâton.

Le coroner s’attarde particulièrement sur le travail du sergent Jimmy Carl Michon.

« Le sergent Michon, alors responsable de l’opération, aurait dû rester en retrait pour garder un regard complet et objectif sur l’opération, mieux analyser celle-ci et mieux la diriger. En participant directement à l’opération, il perd l’objectivité nécessaire pour bien guider les policiers. Le sergent Michon était le seul des six policiers à connaître l’information que M. Coriolan était possiblement seul dans son logement. »

À l’arrivée des policiers, le coroner Malouin note que M. Coriolan est calme et que cela aurait dû orienter l’opération des policiers. Ils auraient dû « basculer en mode défensif une fois qu’ils ont constaté qu’il était assis dans son appartement et semblait être dans son monde. Basculer en mode défensif signifie que les policiers constatent qu’il n’y a plus aucune urgence d’agir à ce moment. M. Coriolan est dans son monde, a brisé ses biens et, manifestement, il est seul dans son appartement. […] Manifestement, il n’y a aucun danger pour personne et il faut donc trouver un dénouement paisible à la situation. »

Pour une situation comme celle-ci, « les formations récentes recommandent aux policiers d’y aller avec douceur, de ne pas hausser le ton et de tenter d’établir un contact avec la personne pour amener un déroulement pacifique. M. Coriolan était en crise et probablement déconnecté de la réalité au moment des évènements. Il avait besoin d’aide », résume M. Malouin.

Le coroner souligne cependant que les policiers (qui ont été filmés) « n’avaient eu aucune formation sur la façon d’aborder ce genre de situation. Pour moi, cette situation est problématique et inacceptable ».

« Tous ces policiers travaillent au poste de quartier 21, situé dans le centre-ville de Montréal. C’est connu de tous qu’il s’agit d’un secteur où il y a beaucoup d’itinérants et de personnes ayant des problèmes de santé mentale et/ou de consommation. Il est essentiel que ces policiers soient mieux formés pour agir face à des personnes en crise. Seule une bonne formation permet d’acquérir les connaissances et les bonnes façons d’agir dans une telle situation. »

Aucun des agents présents lors de l’intervention n’avait de formation « pour faire face à une telle situation avant les tristes évènements du présent dossier ».

« Et, encore pire à mon humble avis, aucun des sergents n’a depuis fait ce genre de formation. »

Il ne faut pas seulement former les policiers, mais également tous leurs superviseurs et chefs d’équipe. « On le doit à M. Coriolan et on le doit à l’ensemble des citoyens, car personne n’est à l’abri d’un évènement qui viendra le perturber et/ou affecter son état mental ».

Des recommandations laissées lettre morte à répétition

Les policiers du SPVM ont tous reçu la formation en intervention tactique rapide en vigueur depuis le drame survenu à l’école Polytechnique de Montréal en 1989, relève M. Malouin. Cette formation est fondée sur le principe que les policiers doivent intervenir rapidement pour isoler et contrôler la personne qui est une menace. « C’est exactement ce qu’ils ont fait ici. Ils ont agi rapidement avec le résultat que l’on connaît. Dans cette formation, le principe directeur est d’isoler et de contrôler rapidement la personne menaçante. Malheureusement, cette formation est désuète et révolue, car elle ne tient pas compte de l’état mental de la personne en crise. […] Cette formation est toujours valable pour un tireur actif, mais pas pour une personne malade ou dont l’état mental est perturbé ».

Luc Malouin souligne que déjà, en 2012, dans le rapport suivant la mort de Mario Hamel, le coroner Jean Brochu y allait de diverses recommandations pour améliorer les interventions auprès de personnes en situation de crise.

« J’ai moi-même produit, le 25 février 2016, le rapport d’enquête publique dans le dossier de M. Alain Magloire » sur lequel les policiers ont aussi fait feu « alors qu’il avait un état mental perturbé ».

La famille satisfaite

La famille de Pierre Coriolan a fait savoir par communiqué qu’elle était satisfaite du rapport. Les deux sœurs de M. Coriolan poursuivent la Ville de Montréal. Le procès se tiendra au palais de justice de Montréal en mai.

Me Virginie Dufresne-Lemire souligne à quel point la lutte est ardue pour la famille. « Pour l’enquête du coroner, le gouvernement a consenti une aide financière de 10 000 $ pour que la famille soit représentée et il a fallu une levée de fonds pour financer la cause civile. Et c’est sans compter sur les frais funéraires que la famille a dû payer elle-même. »

Me Dufresne-Lemire souligne qu’à l’inverse, les policiers dans cette affaire étaient représentés par une équipe d’avocats. Elle relève aussi à quel point il a été dit et redit que face à une personne en crise, « on ne peut pas arriver et lui crier dessus, en lui pointant des armes » sans risquer une tragédie.

« Cela fait des années que des rapports dénoncent le manque de formation des policiers. »

Au moins, pour le procès à venir, « ce rapport met la table de façon importante », conclut Me Dufresne-Lemire.