(Montréal) Un octogénaire qui pourrait éprouver du mal à s’orienter parce qu’il souffre de problèmes cognitifs demeure introuvable depuis qu’il a été vu dans son automobile vers 17 h, dimanche, dans le nord de Montréal.

La Presse Canadienne

Nicola Trentadue, qui est âgé de 86 ans, était alors à bord d’une berline sous-compacte bleue de marque Nissan Versa de l’année 2011. À cette heure-là, il était sur la 14e Avenue dans le quartier Villeray.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) signale que la famille de M. Trentadue craint pour sa santé et sa sécurité.

Nicola Trentadue, qui a la peau blanche, mesure 1 mètre 70, pèse environ 72 kilogrammes, a les yeux bruns, les cheveux gris et est atteint de calvitie. Il porte la barbe et des lunettes ; il s’exprime en français, en anglais et en italien.

Lorsqu’il a été vu pour la dernière fois, il portait un manteau bleu et vert à carreaux avec un capuchon, un pantalon jeans bleu et une casquette noire.

Toute personne ayant de l’information à communiquer concernant la disparition de Nicola Trentadue peut composer le 911 ou communiquer avec un poste de quartier du SPVM.