Une grave collision routière a fait plusieurs blessés vendredi à Saint-Charles-sur-Richelieu, petite municipalité à proximité de Mont-Saint-Hilaire, en Montérégie. Trois véhicules étaient impliqués.

Lila Dussault La Presse

Un petit véhicule – et ses quatre passagers – a dévié de sa voie sur le chemin des Patriotes vers 17 h 30 vendredi. Une voiture qui venait à contresens a donné un coup de volant pour éviter le premier véhicule. Un véhicule utilitaire sport (VUS) qui suivait n’a pas eu cette chance.

Un violent face-à-face entre le VUS et la première voiture a fait cinq blessés, soit les quatre occupants du premier véhicule et la conductrice du VUS. On craint pour la vie d’une personne de la première voiture, qui est dans un état critique, a indiqué la sergente Audrey-Anne Bilodeau, porte-parole pour la Sûreté du Québec. Les autres ont eu des blessures de légères à graves.

Le chemin des Patriotes (soit la route 133) a été fermé vendredi. Un enquêteur en scène de collision est sur place, pour comprendre pourquoi le premier véhicule a dévié de sa voie.