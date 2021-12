Un homme « séquestré » et « étranglé », trois suspects arrêtés

Un jeune homme de 24 ans a été « séquestré et agressé physiquement à plusieurs reprises » entre lundi et mardi, à Sherbrooke. Trois suspects qui l’auraient notamment « roué de coups », étranglé et blessé avec un couteau ont été arrêtés par les autorités, qui ont ouvert une enquête sur cette histoire d’horreur.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

C’est mardi vers 16 h, sur la rue du Fédéral, que le Service de police de Sherbrooke (SPS) dit avoir interpellé des individus après avoir reçu « un appel pour un homme qui aurait été battu par trois individus ».

« Dans les faits, la victime aurait été séquestrée et agressée physiquement à plusieurs reprises par les trois suspects, et ce pendant près de 24 heures depuis le 20 décembre 2021 en après-midi », résument les enquêteurs sherbrookois dans un communiqué de presse diffusé mercredi matin.

Durant cette période, la victime aurait également été « rouée de coups au corps et au visage, étranglée, menacée puis blessée avec un couteau ».

Les suspects ont aussi « mis et camouflé une laisse de chien au cou de la victime pour garder un contrôle sur lui », note le corps policier dans sa déclaration. Ils « l’ont ainsi emmené au Carrefour de l’Estrie puis aux Galeries Quatre-Saisons, toujours sous contrainte et menaces, pour tenter de faire des transactions par l’entremise de la victime », relatent également les autorités.

Un commerçant joue les héros

Au moment de faire une transaction, à l’écart de ses agresseurs, la victime est toutefois « parvenue à signaler sa situation à un commerçant ». Sous le choc, ce dernier a alors « immédiatement pris en charge la victime et contacté le 911 ». À l’arrivée des policiers, les suspects avaient déjà quitté les lieux. « Une histoire de dette d’argent serait le mobile du crime », selon le SPS.

Deux suspects ont finalement été arrêtés dans la journée de mardi à Sherbrooke, alors qu’un troisième a été arrêté en soirée dans le secteur de Lac-Mégantic. Les trois hommes, « bien connus » des policiers, ont été interrogés et devraient comparaître mercredi au palais de justice de Sherbrooke.

Ils font tous face à des accusations de complot, séquestration, extorsion, agression armée, vol qualifié et voies de fait avec lésions.