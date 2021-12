Le Service de police de Longueuil (SPAL) demande l’aide du public pour retrouver Anika St-Hilaire. La jeune femme de 16 ans a été vue pour la dernière fois lundi dernier vers 9 h, à Longueuil. Les policiers craignent pour sa santé et sa sécurité.

Florence Morin-Martel La Presse

L’adolescente pourrait se trouver à Montréal ou sur la Rive-Sud. Au moment de sa disparition, Anika St-Hilaire portait un manteau noir, un chandail noir, des pantalons noirs et des chaussures grises. Elle porte habituellement des lunettes. Elle est une jeune femme blanche mesurant 161 cm et pesant 65 kg. Elle a les cheveux bruns mi-longs et les yeux bruns.

Toute personne ayant de l’information concernant cette disparition peut le faire via son poste de quartier ou en composant le 911.