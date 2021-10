La femme de 35 ans avait poignardé ses deux filles de 11 et 5 ans dans leur appartement. Seule la cadette avait survécu à l’agression.

La mère sera déclarée non criminellement responsable

La mère accusée d’avoir tué sa fille de 11 ans et d’avoir tenté de tuer son autre fille en avril 2020, dans le quartier Villeray à Montréal, sera vraisemblablement déclarée non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux. Son procès, qui devait s’amorcer cette semaine au palais de justice de Montréal, a été annulé mardi.

Louis-Samuel Perron La Presse

En pleine première vague de la pandémie, cette tragédie avait choqué le public. La femme de 35 ans avait poignardé ses deux filles de 11 et 5 ans dans leur appartement. Seule la cadette avait survécu à l’agression. Le père avait découvert l’horreur peu de temps après. L’influence du confinement dans ce drame demeure inconnue.

C’est donc tout un rebondissement, puisqu’un jury devait être sélectionné mardi matin pour juger la mère, accusée de meurtre au second degré et de tentative de meurtre. Une ordonnance de non-publication nous interdit de nommer l’accusée pour protéger l’identité des enfants.

La juge Myriam Lachance n’a pas encore rendu sa décision, mais le ministère public et la défense ont convenu de faire déclarer non criminellement responsable l’accusée en raison de ses troubles mentaux. Selon deux psychiatres, l’accusée n’arrivait pas à discerner le bien du mal au moment de commettre l’irréparable. Ceux-ci témoigneront ce vendredi.

« Le psychiatre qui avait été mandaté par le ministère public a rencontré [l’accusée] à trois ou quatre reprises pendant deux semaines. Le rapport d’expertise du Dr [Gilles] Chamberland est arrivé jeudi et les conclusions sont les mêmes que la psychiatre de la défense », a expliqué en mêlée de presse l’avocate de la défense, Me Véronique Robert.

Les témoignages des experts, puis du père des fillettes la semaine prochaine, constituent donc des formalités en vue de la décision. « Pour vendredi prochain, ça va être terminé », a déclaré la juge Lachance pendant l’audience.

Le sort de la femme de 35 ans sera ensuite entre les mains de la Commission d’examen des troubles mentaux. « Son avenir sera d’être traitée. Elle est déjà traitée depuis 18 mois », a dit Me Robert, en mêlée de presse.