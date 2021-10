Alors qu’il était directeur d’une arcade à Laval dans les années 1980, Michel Ianiri a agressé sexuellement trois adolescents en les appâtant avec de la cocaïne et de l’argent. Trente ans plus tard et en attente de procès, le prédateur sexuel a agressé son colocataire vulnérable.

Louis-Samuel Perron La Presse

Michel Ianiri a plaidé coupable à cinq chefs d’accusation d’agression sexuelle, à l’égard de quatre victimes, en avril dernier au palais de justice de Laval. L’homme de 61 ans était récemment de retour en cour en vue d’une évaluation visant à déterminer s’il pourra être déclaré délinquant à contrôler.

Au milieu des années 1980, Michel Ianiri était directeur de l’arcade Laurier à Laval. C’est grâce à cet emploi que le prédateur, surnommé Mike, rencontrait ses victimes.

Son modus operandi était le suivant : il invitait les jeunes adolescents dans son appartement et leur offrait d’emblée de la cocaïne, selon le résumé des faits présenté par la procureure de la Couronne Me Brenda Toucado.

Pierre* a 15 ans quand il est agressé la première fois. Alors que Michel Ianiri fait jouer un film pornographique, l’adolescent consomme de la cocaïne. L’agresseur fait ensuite couler de l’eau chaude dans la douche pour faire un « sauna » dans sa salle de bain – un stratagème récurrent. Michel Ianiri profite de l’intoxication de sa victime pour commettre divers gestes sexuels. À deux autres reprises, des évènements semblables se sont produits, entre 1984 et 1987.

« Forcé » à des actes sexuels

Jacques* rencontre Michel Ianiri en 1991, à l’âge de 16 ans. L’accusé offre 100 $ à Jacques et à son ami pour « l’aider à monter un abri Tempo ». Sur place, Michel Ianiri « force » Jacques à prendre de la cocaïne. Pendant la soirée, il demande aux adolescents de prendre une douche à trois. Jacques se sent « forcé » et obtempère, comme il a « peur » de lui. Quand Jacques est couché, Michel Ianiri force l’adolescent à se masturber et insiste pour faire d’autres gestes sexuels.

Toujours dans les années 1980, Michel Ianiri consomme de la cocaïne avec Gaétan*, un adolescent de 14 ans rencontré à l’arcade Laurier. Le prédateur utilise alors le stratagème du « sauna » pour l’agresser. En 1987, en échange de cocaïne et d’argent, Gaétan fait des fellations à Michel Ianiri. Il a alors 16 ans. Les agressions se sont déroulées pendant des années.

Arrêté en 2020, Michel Ianiri demeure en liberté sous conditions pendant le processus judiciaire. Mais en février 2021, il agresse sexuellement son colocataire, un nouvel arrivant au Québec.

Selon les faits présentés en cour, Michel Ianiri menace sa victime de l’expulser de l’appartement s’il ne consomme pas de la cocaïne. Il en profite pour l’agresser sexuellement.

Me Marc-André Desnoyers représente l’accusé, qui demeure détenu. En avril dernier, il avait confié à la juge subir de « nombreuses menaces de la part de codétenus » à la prison de Sorel en raison de la médiatisation du dossier. Le Service de police de Laval avait lancé un appel à la population pour rechercher d’autres victimes potentielles de Michel Ianiri.