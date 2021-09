Justin Alejandro Vélandia Gaitan, 14 ans, est porté disparu depuis samedi matin. Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) demande l’aide du public afin de retrouver le jeune garçon.

Coralie Laplante La Presse

Il a été aperçu pour la dernière fois à son domicile de Brossard. Justin Alejandro Vélandia Gaitan pourrait se trouver à Montréal, précise le SPAL.

Il mesure 5 pieds et 5 pouces (1 mètre et 64 centimètres), pèse 148 livres (67 kilogrammes), a les yeux bruns et les cheveux bruns. Il s’exprime en français et en espagnol.

Le garçon portait un jeans noir de style cargo, une chemise blanche, et un sac à dos bleu de marque Adidas.

Toute personne possédant des informations concernant Justin Alejandro Vélandia Gaitan est invitée à composer le 911.