(Montréal) Un vol qualifié d’argent et de médicaments a été commis dans une pharmacie du secteur de Pointe-aux-Trembles samedi soir. Les suspects ont pris la fuite.

Coralie Laplante La Presse

Deux ou trois suspects sont entrés dans la pharmacie située sur la rue Notre-Dame, près de la rue Dubé, et auraient forcé les employés à se coucher au sol, selon les premières informations du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Un appel a été fait au 911 vers 17 h 10 concernant cet évènement.

Une employée a subi des voies de fait et des blessures au haut du corps au moyen d’un objet tranchant, selon le service de police. Ses blessures sont mineures, et on ne craindrait pas pour sa vie. Un autre employé a été attaché.

Aucune personne n’a été gravement blessée. Du soutien psychologique sera offert aux victimes.

« La scène est actuellement protégée. Les enquêteurs sont sur place accompagnés des techniciens en identité judiciaire. Ils analyseront la scène pour mieux comprendre les circonstances de cet évènement », a affirmé la porte-parole du SPVM, Véronique Comtois.