L’homme de 21 ans qui a poignardé et battu à mort un père de six enfants lors d’une attaque groupée « extrêmement brutale », il y a deux ans, à Montréal, a été condamné vendredi à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 12 ans. Malgré son jeune âge, Noah Pépin est encore « loin » d’être réhabilité, selon le juge.

Louis-Samuel Perron La Presse

« Le degré de culpabilité morale de M. Pépin est élevé. […] Même si M. Pépin travaillait et étudiait, le fait qu’il portait un couteau et son implication dans l’attaque montrent qu’il a encore un long chemin à faire vers la réhabilitation. C’est un cas où l’accent doit être mis sur la dénonciation », a conclu le juge Pierre Labrie.

À la mi-juillet, Noah Pépin a été reconnu coupable par un jury du meurtre au second degré de Giovanni Bucchianico et de voies de fait graves sur Johnny Hachey, le fils adulte de la victime.

Dans cette affaire, la défense réclamait l’imposition de la période minimum d’inadmissibilité de 10 ans en insistant sur le jeune âge de Noah Pépin. La Couronne s’appuyait sur les nombreux facteurs aggravants pour demander une période de 13 ou 14 ans avant la libération conditionnelle. Le juge a ainsi coupé la poire en deux.

« Attaque sauvage »

Ce meurtre d’une rare brutalité s’est produit le 20 juillet 2019 dans le quartier Villeray, à Montréal. Passé à tabac par de jeunes hommes, Johnny Hachey a appelé son père en renfort. C’est dans ce contexte que Giovanni Bucchianico est arrivé, armé d’un bâton de baseball, près d’un party barbecue où se trouvaient les assaillants.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Mais selon une vidéo de l’agression, Giovanni Bucchianico n’a pas eu le temps de réagir lorsqu’il a été attaqué par un groupe de jeunes hommes. Il n’est donc pas question ici de légitime défense. Le père de six enfants a été piétiné, frappé à coups de poing, battu avec un bâton et poignardé à 14 reprises. Son fils a aussi été sévèrement battu.

Si quatre ou cinq hommes ont pris part à l’attaque, seul Noah Pépin est resté du début à la fin pour frapper la victime « sans défense et vulnérable », selon le juge. Sur la vidéo, on le voit d’ailleurs s’acharner sur la victime pendant de longues secondes. « M. Pépin est le principal acteur de cette attaque sauvage. Ses actions demeurent extrêmement violentes, brutales et sauvages », a plaidé la Couronne la semaine dernière.

« J’ai perdu toute source de bonheur »

La mort de Giovanni Bucchianico, le « pilier » de sa famille, a eu des conséquences dramatiques pour sa veuve, Suzanne Hachey, et leurs six enfants. Dans une lettre lue à la cour la semaine dernière, Mme Hachey confiait vivre une véritable « descente aux enfers ». Tous les enfants du défunt souffrent énormément depuis ce drame.

« J’ai perdu toute source de bonheur. J’ai le cœur brisé. Et cela peut-être à jamais. La vie a complètement changé autour de moi », a-t-elle dit. Une souffrance soulignée par le juge Labrie dans sa décision.

Un complice de Noah Pépin, Tanvirul Haque, doit recevoir sa peine en décembre prochain. Il a plaidé coupable à une accusation d’homicide involontaire. Sur la vidéo, c’est lui qui fait trébucher la victime et l’attaque en premier.

Me Geneviève Gravel et Me Marie-Claude Bourassa ont fait équipe pour le ministère public, alors que Me Sharon Sandiford a défendu Noah Pépin.