(Longueuil) Un jeune conducteur a perdu la vie dans une sortie de route survenue tard vendredi à Longueuil, en Montérégie.

La Presse Canadienne

Les services d’urgence ont été avisés vers 23 h de l’embardée survenue sur le boulevard Taschereau, à la hauteur du boulevard Jacques-Cartier Ouest.

« Le véhicule aurait fait des tonneaux et le conducteur du véhicule, un homme âgé de 22 ans, aurait été éjecté de son véhicule », a indiqué samedi matin l’agente Mélanie Mercille, porte-parole du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL).

Le jeune homme a été transporté à l’hôpital où son décès a été constaté.

Un tronçon du boulevard Taschereau a été fermé durant la nuit dans les deux directions dans le secteur afin de permettre aux policiers du SPAL d’analyser la scène de l’accident. Il a été rouvert vers 6 h, a confirmé l’agente Mercille.

Personne d’autre n’a été impliqué et la cause de cette embardée mortelle était inconnue dans l’immédiat. « L’enquête est toujours en cours », a précisé Mme Mercille.

Avec Florence Morin-Martel, La Presse