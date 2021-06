Justice et faits divers

Procès pour les meurtres des frères Falduto

Salvatore et Andrew Scoppa entrent en scène

Un tueur à gages de la mafia devenu taupe pour la police et un individu surnommé Brad Pitt qui aurait attiré les frères Falduto avant que ceux-ci soient assassinés, le 30 juin 2016, ont rencontré Salvatore et Andrew Scoppa six jours après le double meurtre.