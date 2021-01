Le quartier de Chomedey à Laval se réveille sous le choc lundi matin après la mort d’une fillette de 7 ans portant des marques de brûlures, dimanche après-midi. Selon nos informations, les policiers mènent une enquête pour négligence criminelle ayant causé la mort et sont toujours en attente des résultats de l’autopsie.

Mayssa Ferah

La Presse

Au cours de la nuit, sept membres de la famille de la petite ont été interrogés par les enquêteurs, confirme la porte-parole du Service de police de Laval (SPL), Stéphanie Beshara. « Certains ont été questionnés avec des interprètes, car il y avait une barrière linguistique. Les enquêteurs sont en contact avec l’entourage de la victime. »

Les policiers ont également interrogé le voisinage.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE

La victime a été retrouvée gravement blessée dimanche après-midi, puis transportée à l’hôpital. L'appel au 911 a été fait de l'intérieur du domicile par des membres de la famille proche vers 14h30. Sur place, la police a localisé six adultes en plus de l'enfant.

Elle était en arrêt cardiorespiratoire et le personnel médical n’a pas pu la réanimer. D’après nos informations, la victime portait des traces de brûlures infligées avec de l'eau bouillante. Les brûlures seraient survenues quelques jours avant son décès. La fillette avait également un bras cassé et des ecchymoses.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE

Selon nos informations, ses parents auraient voulu la soigner eux-mêmes. Les policiers mènent une enquête pour négligence criminelle ayant causé la mort.

La Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) s’est rendue sur place pour l’évaluation de deux enfants âgés de 5 et 11 ans, frères ou soeurs de la victime. Ils n’étaient pas présents au domicile lavallois de la rue Boutillier au moment du drame.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE

« Pour l’instant, ça demeure une mort suspecte. Il faudra attendre les résultats de l’autopsie pour déterminer une cause criminelle au décès », explique Mme Beshara.

Les résultats de l’autopsie sont attendus au courant de la journée. Une douzaine d'enquêteurs sont sur ce dossier aux circonstances nébuleuses.

« On en est encore à l'étape de comprendre ce qui s'est passé. On aura plus d'informations après l'autopsie », poursuit Mme Beshara.

Voisinage secoué

En avant-midi, quelques personnes en combinaison sont sorties de la demeure où la tragédie est survenue, une bâtisse luxueuse entourée de décorations de Noël.

« Je n'aurais jamais pensé que ça arriverait ici, dans notre quartier. Je ne peux pas croire qu'on puisse faire ça à un enfant », soupire Athena Koutsis, dont la maison fait face au lieu de la tragédie.

Il lui est arrivé d'entendre des cris en provenance du domicile où a été retrouvée la petite victime. « Je ne sais pas si ça aurait pu faire la différence ou ce qui se passait, mais je regrette de ne pas avoir appelé la police cette fois-là. »

À travers le voisinage, on parle d'une famille discrète, voire même recluse.

« Ce sont des voisins très silencieux, qui ne parlent à personne. Selon le peu de contacts qu'on a eu avec eu, ils ne semblaient pas parler français », explique le voisin adjacent.

- Avec Daniel Renaud, La Presse