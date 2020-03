Un enfant de deux ans est mort jeudi à Joliette. Sa famille était visée par un signalement de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ).

Mathieu Perreault

La Presse

« Les policiers ont été appelés à 15 h dans un logement à Joliette où un enfant de deux ans a été retrouvé inanimé », a déclaré le sergent Claude Denis de la Sûreté du Québec. « L’enfant a été transporté à l’hôpital où malheureusement son décès a été constaté. Les enquêteurs de la division des enquêtes sur les crimes majeurs de la SQ sont sur ce dossier. Les parents ont été rencontrés, une autopsie a été demandée et nous travaillons en collaboration avec la DPJ sur ce dossier. »

Le décès est survenu le même jour qu’une sortie de la Commission sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, où on s’inquiétait de ce que la crise de la COVID-19 « crée une zone de risque de maltraitance des enfants ».

Selon Radio-Canada, la DPJ est intervenue en début d’après-midi auprès de la famille de quatre enfants habitant un logement insalubre, suite à un signalement en janvier, et un placement des enfants de six et deux ans, et des jumelles de six mois, a été décidé immédiatement. Pendant que les intervenants de la DPJ organisaient le transfert en famille d’accueil, selon Radio-Canada, ils se sont absentés. Ils ont découvert à leur retour que l’enfant de deux ans était inanimé et ont appelé la SQ.